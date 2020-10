vor 46 Min.

Feuerwerke sind unbeliebt

Das Online-Voting spiegelt sich auch auf Facebook wider

Von Vanessa Polednia

Sollen Feuerwerke im Sinne des Umweltschutzes und für das Tierwohl abgeschafft werden? Diese Frage haben wir unseren Lesern auf den Online-Startseiten der Donau-Zeitung und Wertinger-Zeitung gestellt. Wenn es nach der Mehrheit der 255 Umfrageteilnehmern geht, gehört der Lärm von Feuerwerkskörpern der Vergangenheit an. Denn 109 Leser und damit 43 Prozent der nicht repräsentativen Umfrage sagen: Ja, der Krach gehört generell verboten. Weitere 35 Prozent wären dafür, dass nur das Silvesterfeuerwerk weiterhin stattfindet. Nur die restlichen 35 Prozent möchten generell nicht auf das Schießen verzichten. Hintergrund der Umfrage ist eine abgesagte Veranstaltung der Feuerwerksbranche am Fetzer See bei Gundelfingen. Der Grundstückbesitzer hatte nach einem Bericht der DZ den Veranstaltern kurzfristig abgesagt und mit dem Umweltschutz argumentiert. Die Veranstalter fordern nun Schadensersatz.

In den Kommentarfeldern unter den Artikeln auf Facebook gehen die Meinungen stark auseinander. Manche Leser freuen sich, dass die Umwelt und Tierwelt von der Veranstaltung verschont geblieben sind. So schreibt ein Facebooknutzer: „Der größte Gewinner ist die Natur.“ Viele Leser zeigen jedoch auch Unverständnis für die abrupte Entscheidung des Grundstückbesitzers und zeigen Sympathien mit dem geprellten Unternehmer.

