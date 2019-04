25.04.2019

Flutpolder: Wen die BI kritisiert

Nicht nur das Dillinger Landratsamt

Gut drei Wochen nach der geschlossenen Veranstaltung des Landratsamtes in Gremheim resümierte die BI Rettet das Donauried die Vorkommnisse zur Veranstaltung. Als besonderen Kritikpunkt sieht die Bürgerinitiative laut Pressemitteilung die „Wagenburgmentalität“ an, mit der das Landratsamt gegenüber seinen Bürgern auftritt. So sprach der BBV-Ortsobmann von Gremheim Philipp Uhl auf der dortigen Jagdversammlung davon, dass er nur die Redner zur Veranstaltung angesprochen habe, das Landratsamt sich aber allein für den Einlass und das teilnehmende Publikum verantwortlich zeichnete. „Wer einen Großteil der betroffenen Bürger und Eigentümer bewusst ausschließe und sich mit der Polizei vom steuerzahlenden Bürger abschotte, muss wohl etwas zu verbergen haben. Das ganze Verhalten zeigt ein bürgerfeindliches Verhalten des Landratsamtes,“ ergänzte BI-Sprecher Hubert Mayer.

Das separate Treffen der Bürgerinitiative und örtlicher Bauern mit Umweltminister Minister Thorsten Glauber und dem Heimatabgeordneten Johann Häusler am Veranstaltungstag, das aufgrund der Ausschlusspolitik, stattfinden musste, fand in ruhiger Atmosphäre statt. Diplom-Geologe Michael Audibert sagte: „Wir konnten unsere Argumente und Bedenken vortragen. Der Minister gab sich interessiert. Befremdlich empfanden wir allerdings die teilweise unsachlichen Beiträge, die von Seiten der Wasserwirtschaft während des Termins erwidert wurden.“

Die BI Rettet das Donauried verweist zudem auf Beiträge während einer Landtagsdebatte zum Thema Flutpolder: Auf die Frage, warum denn die Polder in Nordschwaben derart konzentriert seien, antworte Benno Zierer für die Regierung, dass die Regionen Oberbayern und der Oberpfalz eine klar ablehnende Haltung dazu einnehmen. Im Klartext, Regionen die mit Unterstützung der örtlichen Funktionsträger gegen die Polder vorgehen, haben laut BI größere Chancen von diesen verschont zu bleiben. (pm)

