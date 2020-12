vor 34 Min.

Freie Wähler „treffen“ sich virtuell

Jahresversammlung der Höchstädter Partei

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der aktuell weiterhin hohen Inzidenzwerte kann der traditionelle Jahresabschluss der Freien Wähler Höchstädt nicht wie gewohnt stattfinden. Ganz darauf verzichten will man bei den Freien Wählern nicht. Nach den guten Erfahrungen, welche der Vorstand in den vergangenen Wochen mit virtuellen Gesprächsrunden gesammelt hat, soll nun auch die Jahresschlussversammlung auf virtueller Basis ablaufen. Sicherlich etwas ungewohnt, aber besser als überhaupt kein Kontakt.

Themen werden dabei sein: Neues aus dem Vorstand, Aktuelles aus dem Stadtgeschehen, kurze Berichte der Stadträte unter anderem zur Entlastung der Innenstadt, zur Sicherheit für Verkehrsteilnehmer, zur Wasserversorgung und zum Wasserschutzgebiet, zum Lückenschluss und zur B-16-Umfahrung Nord. Darüber hinaus soll auch ein kleiner vorweihnachtlicher Austausch erfolgen.

Die Freien Wähler Höchstädt würden sich in Verbindung mit Junges Höchstädt auf eine rege Teilnahme freuen. Die virtuelle Weihnachtsversammlung findet am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Die Mitglieder erhalten die Zugangsdaten per Mail übermittelt. Weitere interessierte Personen können sich im Vorfeld mit Vorsitzendem Fabian Weiß unter Telefon 0170/4723552 oder per E-Mail über fabian.weiss@media-weiss.de, Betreff: Virtuelle FW-Weihnachtsfeier, in Verbindung setzen. Zwei Tage vor der Versammlung wird um Rückmeldung an die vorstehend genannten Kontaktdaten bezüglich der Teilnahme gebeten. (pm)

