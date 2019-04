00:31 Uhr

Für Betroffene von Lipödemen

Informationsfahrt nach München

Es gibt neue Operationsmöglichkeiten für Frauen, die an Lipödemen leiden. Darüber informieren Dr. Niclas Borer und Dr. Paul Heidekrüger am Samstag, 11. Mai, in der Praxis in der Au, Kühbachstraße 7, in München. Die beiden sind Fachärzte für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie und gelten als Spezialisten auf dem Gebiet des Lipödems und der Fettabsaugung.

Die Selbsthilfegruppe Lilyput Nordschwaben bietet eine Informationsfahrt an. Interessierte können sich unter Telefon 09072/921952 ab sofort anmelden. Auch Interessierte sind willkommen.

Der Bus startet um 14 Uhr am Parkplatz in der Benediktinergasse 2 beim Colleg in Dillingen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es online auf der Internetseite www.lipohelp.com. (pm)

