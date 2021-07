Bissingen

vor 17 Min.

In Bissingen gibt es (vorerst) nicht mehr Hundetoiletten

Um die Wege sauber zu halten, sind Hundehalter angehalten, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner beim Gassigehen zu entsorgen. In Schwabmünchen gibt es dafür 23 Hundetoiletten im gesamten Stadtgebiet. 60000 Beutel werden jährlich verbraucht. Doch so manche Tüte landet im Gebüsch.

Plus Der Gemeinderat Bissingen entscheidet: Es braucht keine weiteren Häufchen-Stationen. Und: In der Marktstraße wird ein Haus abgebrochen.

Von Brigitte Bunk

Sämtliche Bauanträge wurden in der Gemeinderatssitzung des Markts Bissingen genehmigt, freute sich Bürgermeister Stephan Herreiner zu berichten. Am meisten Diskussionen habe bei der Sitzung „das leidige Thema“ Hundetoiletten gebracht. Herreiner erläuterte telefonisch: „Wir haben bei der Errichtung der Wanderwege bereits drei aufgestellt: eine am Grillplatz Kesselostheim, am Parkplatz beim Gasthaus Krone und in Unterbissingen am Pavillon.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen