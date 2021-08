Verloren und gewonnen: So hat sich der FCG gegen den Drittligisten geschlagen

Plus Auch gegen den Drittligisten Türkgücü München können die Gundelfinger überzeugen, müssen sich dem Favoriten aber mit 1:4 beugen. Sie hoffen, dass sich eine Verletzung als nicht schlimmer erweist.

Ganz unerwartet kam das Pokal-Aus für den FC Gundelfingen nicht. Schließlich hatte es der Bayernliga-Neuling mit den Drittliga-Fußballern von Türkgücü München zu tun. Insofern ist die 1:4 (1:2)-Niederlage in der zweiten bayernweiten Hauptrunde eher als ein standesgemäßes Ergebnis einzuordnen. Eher nicht alltäglich ist das Lob, das Petr Ruman hinterher verteilte.