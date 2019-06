Gaudi bei der Firma Grünbeck trotz Gluthitze

Plus Das Höchstädter Unternehmen Grünbeck feierte am Sonntag sein 70-jähriges Bestehen. Und tausende von Menschen waren dabei.

Noch heißer geht nicht. Macht aber offensichtlich keinem etwas aus. Tausende von Menschen sind am Sonntag auf das Gelände der Höchstädter Firma Grünbeck geströmt, die ihr 70-jähriges Bestehen feierte. Kein Wunder, es lockten zahlreiche Attraktionen und zwei Spieler des Fußballbundesligisten FC Augsburg.

Schon um kurz nach 10 Uhr morgens standen rund 100 Menschen an, um eine der Führung über das Werksgelände zu machen. Jeder bekam Kopfhörer, um die viele Informationen, die zum Beispiel Michael Röhrle mitteilte, gut verstehen zu können. Der Produktmanager führte durch Fertigungshallen, erklärte Fein- und Rückspülfilter und hatte auch viele Zahlen parat. Etwa diese: 35000 Enthärtungsanlagen verlassen jedes Jahr die Firma, europaweit werden pro Jahr 100000 Filter verkauft und aus der gewaltigen, 14 Meter hohen Logistikhalle, verlassen jedes Jahr 84 Millionen Artikel das Unternehmen.

Mehr als 200 Menschen sind im Einsatz

Wem nach all diesen Details etwas der Kopf schwirrte, konnte sich in einem großen luftigen Zelt mit kühlendem Sprühnebel einen Imbiss holen.

Von links Marlies, Ulrich und Susanne Konle, Oliver, Ulrike und Korbinian Färber aus Tapfheim.

Ulrike Färber, bei Grünbeck in der Werksinstandhaltung tätig, machte bei ihrer Familie eine kleine Pause. Auch ihre Eltern und ihre Schwester waren mit Anhang gekommen, alle aus Tapfheim. Bis 20 Uhr war Ulrike Färber am Sonntag im Einsatz – zusammen mit 220 weiteren Kollegen. „Dazu kommen noch die Mitarbeiter von Caterern und anderen Firmen“, ergänzte später Johanna Öxler vom Organisationsteam.

Tobias Anzenhofer und Markus Beck (rechts) informierten die Besucher in der Ausbildungswerkstatt.

Alle waren stark gefordert, selbst im Bierzelt. Dort gingen ab 10 Uhr die Weißwürste weg wie warme Semmeln. Die Kinder nutzten daneben die Hüpfburg, Torwandschießen oder ein Pool mit kleinen Booten. Levi und Finn Tausend aus Gundelfingen hatten das alles schon ausprobiert, bevor es auf einer Sandinsel mit gemütlichen Palettenmöbeln und dicken Kissen den ersten Snack gab. „Eisessen und Kranfahren haben wir auch schon geschafft“, sagte Mutter Marion Tausend und lachte.

Im Bild von links Reiner, Levi, Finn und Marion Tausend aus Gundelfingen im „Strandbereich“.

„Wir haben ein gutes Zeitmanagement.“ Am Nachmittag wollte sich die Familie noch den Clown anschauen.

Die einen haben schon ein Grünbeck-Produkt, die anderen überlegen noch

Matthias Hörmann war mit seinem zweijährigen Sohn Ludwig aus Steinheim gekommen. Im Bierzelt ließen sich die zwei eine Waffel mit Apfelmus schmecken. „Uns hat die Neugierde hergelockt“, erzählte der Vater. Er hat schon einen Grünbeck-Wasserfilter daheim.

Oliver, Katalea und Franziska Ziegler aus Königsbronn informierten sich über Wasserenthärtungsanlagen.

Familie Ziegler aus Königsbronn bei Heidenheim war dagegen noch auf der Suche. Sie hat sich ein Haus gebaut. Nur die Wasserenthärteranlage fehlt noch. „Wir haben eine Führung gemacht und Details hinterfragt. Das war sehr überzeugend“, sagte Vater Oliver, während Tochter Katalea glücklich Pommes aß. Im Schatten eines Gebäudes hatten sie es sich mit Mutter Franziska und Baby Tamina auf einer Bank gemütlich gemacht. Einen Anschlusstermin hatten die vier auch schon: „Wir gehen noch ins Wertinger Freibad.“

43 Meter hoch über dem Firmengelände

Ob es dort kühler war als hoch über dem flirrenden Asphalt? Manche Besucher hoben mit dem Kran 43 Meter über dem Gelände ab. Keinem wurde schlecht, sagte Richard Goretzko von der Firma Schwertberger lachend. Binnen zwei Stunden hatte er schon 70 Menschen in den stahlblauen Himmel befördert. Er selbst stand mit Hut, Sonnenbrille und dick mit Sonnencreme eingeschmiert unten in der Hitze. Etwa 5000 Menschen, schätzte Johanna Öxler am Abend, feierten am Sonntag mit – darunter die beiden FCA–Spieler Rani Khedira und Fredrik. Auch das Mitarbeiterfest am Samstag sei ein großer Erfolg gewesen. Nur früh vorbei. Damit alle am Sonntag fit sind.

Hier finden Sie eine Bildergalerie von der Veranstaltung

Und ein Interview über die Zukunft des Unternehmens