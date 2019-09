11:13 Uhr

Geburtstags-Überraschung für Pfarrer Ertl: Stadtpfarrkirche ist voll gefüllt

Da war Stadtpfarrer Ertl am Sonntagvormittag nach seinem Urlaub sprachlos: Die Stadtpfarrkirche war beim Gottesdienst voll gefüllt mit Gläubigen. Dies hatte einen Hintergrund.

Von Berthold Veh

Seit Wochen liefen die Vorbereitungen im Hintergrund: Die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt wollte Stadtpfarrer Daniel Ertl ein besonderes Geschenk zu seinem 40. Geburtstag machen, den der Seelsorger am 22. August gefeiert hatte.

Ihn freut es, wenn die heiligen Messen gut besucht sind

Immer wieder hatte der Geistliche darauf hingewiesen, dass es ihn freue, wenn die heiligen Messen gut besucht seien. Und so füllten Katholiken aller Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft am Sonntag die Stadtpfarrkirche. Ertl war nach seinem Urlaub sichtlich überrascht, dass so viele Menschen „dichthalten konnten“ und ihm nichts verrieten.

Am Sonntagnachmittag Führungen in der Stadtpfarrkirche

Anschließend gab es einen kleinen Empfang – und am Nachmittag stehen Führungen in der eingerüsteten Stadtpfarrkirche an, die in den kommenden Jahren saniert wird. Zugunsten der Sanierung werden am Tag des offenen Denkmals Kuchen verkauft, die Pfarreiangehörige gebacken hatten.

