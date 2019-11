vor 49 Min.

Gegen die „Klimahysterie“

Die Pläne der Republikaner

Die Republikaner im Landkreis Dillingen treten 2020 wieder zur Kreistagswahl an. Dort sind sie seit 1990 präsent. Wie Kreisrat Hermann Mack mitteilt, würde seine Partei dort im Gegensatz zur bundespolitisch tätigen AfD, als eine Art kommunalpolitische Liste im Landkreis Dillingen agieren und sich um die Probleme in ihrer direkten Umgebung kümmern. Der Kreisvorsitzenden Mack, der seit 1996 im Kreistag sitzt, verkündet in einer Pressemitteilung, dass sich noch nie in der Geschichte der Republikaner so viele Kandidaten für die Kommunalwahl zur Verfügung gestellt haben. „Trotz des immer härteren Klimas in der Politik, konnten wir zahlreiche Bürger davon überzeugen, bei uns zu kandidieren“, sagt Mack. Mit Handwerkern, Metzgern, Landwirten, Bäckern und Selbstständigen habe man einen Querschnitt des Mittelstandes. Und diese Menschen wollen, dass mit ihrem Geld Vernünftiges geschieht.“ Die Wahlliste werde Anfang Dezember finalisiert.

Folgende Themen werden für die Republikaner im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen: Bereitstellung vernünftiger Rahmenbedingen für lokale Unternehmer (schnelles Internet, Bürokratieabbau). Sicherstellung der Trink-Wasserversorgung vor Ort. Verbesserung der Inneren Sicherheit im Landkreis. Die Auswüchse der grünen Klimahysterie eindämmen. Die Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft und damit Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Landschaftspflege. Der Kampf gegen die Zerstörung des Donaurieds durch Flutpolder, deswegen schnellstmöglich flächendeckender HQ100 Hochwasserschutz für alle Orte. Die Stärkung von Bürger- und Eigentumsrechten. (pm)

