00:32 Uhr

Gegen die Schließung von Kliniken

Landrat Leo Schrell stellt Forsa-Umfrage vor

Eine Bestätigung wohnortnaher Kliniken sieht Landrat Leo Schrell in der neuesten Forsa-Umfrage, nach der eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland Krankenhausschließungen ablehnt.

„Ich bin aus mehreren Gründen unverändert für den Erhalt unserer Kliniken in kommunaler Trägerschaft zur Sicherstellung einer qualifizierten wohnortnahen Patientenversorgung“, betont der Dillinger Landrat. So habe sich die vorhandene Struktur gerade während der Corona-Pandemie bestens bewährt. Zudem verweist Schrell darauf, dass rein wirtschaftlich orientierte Privatkliniken sich in aller Regel auf planbare Eingriffe konzentrieren.

„Geburtshilfe und Notaufnahme findet dort in aller Regel nicht statt“, mahnt Schrell. Gerade dies werde aber von der Bevölkerung, die auf eine wohnortnahe Patientenversorgung vertraut, erwartet. „Wenn Bund und Land ständig flächendeckend gleichwertige Lebensverhältnisse propagieren, müssen wohnortnahe Kliniken und die dort geleistete medizinische und pflegerische Versorgung deutlich gestärkt werden“, fordert der Landrat die Bundes- und Landespolitik auf, auch aus Corona die richtigen Lehren und Konsequenzen zu ziehen.

Vom 18. bis 19. Juni dieses Jahres hatte Forsa laut Schrell 1003 Menschen ab 18 Jahre im Auftrag des Vereins Gemeingut in Bürger/innenland (GiB) (www.gemeingut.org) zu ihrer Meinung zu Krankenhausschließungen befragt.

Demnach ist eine sehr große Mehrheit der Befragten (88 Prozent) der Ansicht, dass ein Abbau von Krankenhausinfrastruktur nicht sinnvoll wäre. Ähnlich viele Befragte (85 Prozent) finden es auch nicht sinnvoll, dass Krankenhausschließungen und Bettenabbau weiterhin finanziell vom Staat gefördert werden. 96 Prozent der Menschen stellen zudem die Patientenversorgung über die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser.

Landrat Leo Schrell überrascht das Ergebnis der Umfrage nicht. Ungeachtet dessen müsse man laut Pressemitteilung ständig prüfen, inwiefern das medizinische Angebot optimiert, Qualität weiter verbessert und gegebenenfalls durch Kooperationen die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden könne.

„Insbesondere die Entwicklung zukunftsfester Strukturen in unseren beiden Kliniken in Dillingen und Wertingen sowie die noch engere Kooperation mit Nachbarlandkreisen sind Aufgaben, die wir in den nächsten Monaten erledigen müssen“, betont Schrell. (pm)

Themen folgen