vor 44 Min.

Geheimnisvoller Raum zwischen den Tönen

„Duello Möck – Marschall“ spielt

Ein besonderes Konzert steht mit „Duello Möck – Marschall“ am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr im Lauinger Rathausfestsaal auf dem Programm. Nein, die laute Musik ist es nicht, die die beiden Instrumente Geige (Möck) und Gitarre (Marschall) mit ihren insgesamt zehn Saiten bevorzugen. Es ist das geheimnisvolle Gestalten der Räume zwischen den Tönen, das diese Instrumentenpaarung auszeichnet. Besonders das feine, äußerst sensible Coagieren macht den Zauber von gezupftem und gestrichenem Klang, für den Paganini, Bartok, Piazzolla und Machado komponierten, zum farbenreichen Erlebnis. Während zahlreicher Konzertaufenthalte in Spanien, Italien, Polen, Rumänien sowie in den geheimnisvollen Ländern Südamerikas haben sich im Gepäck der beiden Musiker ganz besondere Schätze angesammelt.

Für den Lauinger Alexander Maria Möck ist es nach vielen Jahren einmal wieder ein Heimspiel in dem von ihm besonders geliebten Rathaussaal. Er ist mittlerweile ein international gefragter Violinist, der Konzertpodien von New York, Südamerika und Europa bis Tokyo regelmäßig erobert. Als Stimmführer der Münchner Philharmoniker arbeitet er mit den weltweit besten Dirigenten und Solisten zusammen. Der Augsburger Gitarrist Holger Marschall kommt als freischaffender Musiker und Pädagoge zahlreichen Engagements im In- und Ausland nach und ist darüber hinaus als Dozent bei den Augsburger Domsingknaben tätig. (pm)

