Gehen jetzt wieder mehr Kinder in den Kindergarten?

Plus Die Notbetreuung der Kindergärten wird ausgeweitet. Das halten Menschen aus dem Landkreis davon.

Für nur rund zwei Prozent und damit 12700 der Kinder in Bayern haben Eltern zuletzt die Notbetreuung in Anspruch nehmen können oder wollen (Stand: 15. April). Bayerns Familienministerin Carolina Trautner betonte bei einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, dass der Freistaat das Angebot nun mit dem nötigen Infektionsschutz ausweiten und die Eltern entlasten müsse.

Konkret heißt das, dass ab kommendem Montag, 27. April, die Notbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten erweitert wird. Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen. Auf eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es dabei nun nicht mehr an. Und bei zwei Elternteilen genügt es, wenn nur ein Elternteil im Bereich der systemrelevanten Berufe tätig ist.

In Höchstädt ist keine Notbetreuung angefragt

Dillingens Bürgermeister Frank Kunz sagt über die nun folgende Umsetzung der neuen Corona-Strategie: „Die Pandemie-Pläne für unsere Dillinger Einrichtungen stehen und können sofort umgesetzt werden.“ Die Vorratsschränke der Kindergärten sind laut Kunz voll mit Schutzmaterial.

Das kann Edith Nückel, Gesamtleiterin der städtischen Kindergärten in Dillingen, bestätigen. Nückel leitet das Kinderhaus „Kringelland“ in Hausen und betont, dass die Betreuung sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag gewährleistet sein wird. Die Erzieher in den Krippen und Kindergärten in Dillingen seien „startbereit“ und freuen sich, mit den Kindern arbeiten zu können. Nückel weiter: „Wenn wir wissen, welche Buben und Mädchen wir zusätzlich betreuen dürfen, werden wir in Abstimmung mit den Eltern auch die Zeiten möglichst flexibel gestalten.“

Das Montessori-Kinderhaus „Regenbogen“ befindet sich im Dillinger Stadtteil Kicklingen. Erzieherin Sabine Hiller leitet es. Seitdem die Notbetreuung auf ein systemrelevantes Elternteil verringert wurde, werden laut Hiller zwei Kinder abwechselnd zwei oder drei Tage in der Woche betreut. „Tatsächlich hätten aber sechs Kinder Anspruch auf einen Platz“, sagt die Erzieherin. Die infrage kommenden Familien würden die Kinder trotzdem zu Hause betreuen. Hiller sieht hierbei einen Zusammenhang mit der ländlichen Struktur, bei der die Heimbetreuung oftmals möglich sei. Durch die neue Erweiterung der Notbetreuung würde sich im Regenbogenhaus vorerst nichts verändern, so Hiller.

Laut Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth ist im städtischen Kindergarten der Stadt derzeit keine Notbetreuung angefragt worden. Sollte eine Betreuung notwendig werden, könnte das Erzieherteam „flexibel und jederzeit reagieren“.

Nadja Hoffmann ist selbstständige Innenarchitektin in Lauingen und hat ihr Büro in den eigenen vier Wänden. Töchterchen Lotte ist vier Jahre alt und besucht normalerweise das Kinderhaus St. Martin in Lauingen. Mit dem Einsetzen der Notbetreuung Mitte März fiel der Kindergarten für Lotte und für so viele Kinder aus. Hoffmann möchte sich nicht beschweren, sie kann sich ihre Arbeitszeiten flexibel einteilen, doch die derzeitige Lösung hält die Lauingerin nicht für ideal.

Die Isolation täte keinem und damit auch ihrem Kind nicht gut. Einzelkind Lotte vermisse den Kontakt zu Gleichaltrigen. Daher ist Hoffmanns Wunsch, dass zusätzlich zumindest private Betreuungsmöglichkeiten erlaubt werden. „Ich könnte mich mit Freunden privat absprechen und die Betreuung abwechselnd übernehmen“, sagt Hoffmann.

Manches könnte schwierig werden, abzuwägen

Lieselotte Psiorz und ihr Mann Daniel Debler leben mit ihren drei Kindern in Wertingen. Weder die vierjährige Tochter noch der zweijährige Sohn können derzeit in die Kita gehen. Die erste Woche sei das sehr anstrengend gewesen, sagt die Mutter. Doch dann fanden ihre beiden älteren Kinder einen ganz neuen Zugang zum jeweils anderen und spielen seitdem jeden Tag eifrig zusammen. Der großen Schwester scheint die Situation sehr gut zu gefallen. „Sie hat gesagt, dass sie den Kindergarten überhaupt nicht vermisst“, sagt Lieselotte Psiorz.

Die Familie kommt jetzt gut klar, hält sich viel im Garten auf. „Wir sind damit in einer recht komfortablen Situation“, findet die Realschullehrerin. Wenn ihre Kinder deshalb noch nicht so bald wieder in eine Betreuungseinrichtung gehen können, wäre das für sie in Ordnung. „Es gibt sicher viele Eltern, die darauf stärker angewiesen sind als wir“, glaubt sie.

Wenn es dann wieder aus Expertensicht möglich ist, Kinder in den Kindergarten oder die Kita zu geben, wollen die Eltern das prinzipiell schon tun – doch in den Überlegungen von Lieselotte Psiorz spielt auch ein anderer Faktor eine Rolle. „Wenn die Kinder wieder mit anderen in Kontakt kommen, steigt das Risiko, dass sie das Virus auf ihre Großeltern übertragen könnten“, sagt sie. Dass die Kinder ihre Großeltern so bald es geht wieder sehen, sei für beide Seiten sehr wichtig. „Das wird dann sehr schwierig werden, das abzuwägen“, sagt Psiorz.

Viele Eltern sehen auch die posotiven Seiten

Sandy Busack jongliert gerade Homeoffice, das Homeschooling für Sohn Paul und die Heimbetreuung für Söhnchen Mattis. Mattis wird kommende Woche vier Jahre alt und besuchte bis Mitte März den Gundelfinger Kindergarten St. Martin. Da Busacks Bürojob nicht als systemrelevant eingestuft wird und sie nicht alleinerziehend ist, wird es bei der Heimbetreuung auf unbestimmte Zeit bleiben. Die zweifache Mutter hätte aber auch kein gutes Gefühl, wenn ihr Sohn zu diesem Zeitpunkt zurück in die Kita käme. „Mattis braucht feste Strukturen. Fremde Kinder, Erzieherinnen oder Räume würden ihn verunsichern“, sagt Busack. Auch wenn es schwer sei, alle zufriedenzustellen, sieht sie die Zeit mit ihren Kindern positiv.

Im Kindergarten St. Peter und Paul in Peterswörth war es in den vergangenen Wochen sehr ruhig. Alle Kinder der rund 25-köpfigen Gruppe wurden von den Eltern zu Hause betreut. Zwei der drei Betreuer waren laut Leiterin Bettina Bay aber weiterhin bei der Arbeit. Was sie ganz ohne Kinder gemacht haben? Spielsachen desinfiziert, Möbel geputzt, die Kindergartenordnungen angepasst. „Eben viele Dinge, für die sonst eher weniger Zeit ist“, sagt Bay.

Ab nächster Woche aber kommen auch die ersten Kinder zurück. Die Eltern können dann entweder nach Absprache oder kurzfristig am Morgen ihre Kleinen abgeben. Bay und ihr Team freuen sich schon darauf: „Dann ist endlich wieder Leben im Kindergarten und wir haben ein Stück Normalität zurück.“ Auch die Kinder freuen sich. Manche von ihnen haben sogar angerufen, nur um ihren Betreuerinnen das zu sagen, erzählt Bay.

Lesen Sie auch: