Gerätehaus Syrgenstein: „Wir lassen uns als Orte nicht auseinanderdividieren“

Plus Die Syrgensteiner Feuerwehr möchte ein Gerätehaus für sich – ohne die anderen Ortsteile. Der Gemeinderat lehnt dies ab. Nun liegen die Hoffnungen auf einem Treffen kommende Woche.

Von Brigitte Bunk

Bei der Syrgensteiner Ratssitzung am Dienstagabend stellte Bürgermeisterin Mirjam Steiner klar: „Niemand wird zum Buhmann gemacht. Wir schaffen für das Treffen am 22. September eine neutrale Basis.“ In einer internen Sitzung mit allen aktiven Feuerwehrleuten und dem Gemeinderat in der Bachtalhalle sollen, soweit möglich, sämtliche Fragen zur geplanten Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Syrgenstein, Landshausen und Staufen als auch zu den Planungen für ein gemeinsames Gerätehaus geklärt werden (lesen Sie hier mehr dazu).

Feuerwehr Syrgenstein: Antrag wird abgelehnt

Zuerst stand jedoch ein Antrag der Landshausener Ratsmitglieder an, welcher der Bürgermeisterin erst am späten Nachmittag vor der Sitzung zuging. Der Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Syrgenstein auf den Neubau eines eigenen Feuerwehrhauses, der bereits im März gestellt wurde, solle nicht vor dem Treffen behandelt werden. Dieter Kogge erläuterte, dass man sich aufgrund der Sitzungseinladung mit der Feuerwehr zusammengesetzt hatte, und daraufhin verfasste man den Antrag zur Absetzung des Tagesordnungspunkts. Um diesen zu lesen, räumte Bürgermeisterin Steiner den Ratsmitgliedern die notwendige Zeit ein. Nur vier Ratsmitglieder stimmten für die Absetzung, elf inklusive der Bürgermeisterin dagegen. Die anderen fünf Anträge bezüglich der weiteren Vorgehensweise wurden in einer einzigen Abstimmung abgelehnt, trotz der Gegenstimmen der Landshausener.

Beim Tagesordnungspunkt selbst erklärte Kogge unter anderem: „Wenn wir heute entscheiden, sagen die Feuerwehrleute: Es ist beschlossen, was sollen wir noch diskutieren?“ Ralf Kindelmann meinte aber: „Wir müssen den Syrgensteinern die Chance geben, es behandeln und abhaken, um ergebnisoffen mit den Feuerwehren zu sprechen.“ Bürgermeisterin Steiner erklärte, dass auch die Kommandanten bestätigten, dass der Antrag vor dem Treffen erledigt sein solle. Dann könne alles nochmals ergebnisoffen kommuniziert werden und wenn nötig, weitere Anträge gestellt werden.

Gerätehaus in Syrgenstein: Gemeinderat hält an Beschluss fest

Eine Diskussion brachte auch der Beschlussvorschlag, den Steiner vorlegte. Der besagte, dass der Gemeinderat an seinem Beschluss vom Juli 2019 festhalte: Zur dauerhaften und nachhaltigen Sicherung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung in der Gemeinde Syrgenstein sei ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für alle Ortsfeuerwehren zu errichten. Steffen Schießle bat darum, den Beschluss umzuformulieren, nur über „ja“ oder „nein“ abzustimmen. Martin Lukschnat fragte, was dagegenspreche, die neuen Gemeinderäte müssten nicht hinter den Beschlüssen ihrer Vorgänger stehen. Langjährige Ratsmitglieder wiederum erinnerten daran, dass es lange gedauert habe, den so hinzubekommen. Kogge zeigte sich in der Sache, aber nicht mit der Vorgehensweise einverstanden: „Wir lassen uns als Orte nicht auseinanderdividieren.“ Schließlich ergänzte Bürgermeisterin Steiner den Beschluss. Mit zwei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, den Antrag der Feuerwehr Syrgenstein abzulehnen. Mit fünf Gegenstimmen hält der Gemeinderat an seinem Beschluss vom Juli 2019 fest.

Feuerwehren treffen sich in der Bachtalhalle

Den nächsten Antrag konnte der Gemeinderat nur zur Kenntnis nehmen und empfehlen, dass die Ausrückegemeinschaft der Ortsfeuerwehren beibehalten wird. Denn die Feuerwehren und die Kreisinspektion sind für den ebenfalls von der Feuerwehr Syrgenstein gestellten Antrag zur Auflösung zuständig, erklärte Bürgermeisterin Steiner. Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, „dass die im Antrag der Feuerwehr Syrgenstein aufgeführten Punkte aufgearbeitet und deren Beachtung und Umsetzung durch die Gemeinde und die Bürgermeisterin aktiv begleitet werden müssen“. Wichtig sei, dass die Tagesverfügbarkeit auch in Zukunft gegeben sei, meinte die Bürgermeisterin. Allerdings sei die Ausrückegemeinschaft ein geduldetes Konstrukt, es gebe keine klaren, gesetzlichen Regelungen, antwortete sie, als die Räte sich wunderten, ob dieses Vorgehen überhaupt zulässig sei.

