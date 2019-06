00:33 Uhr

Gerold Scherer stellt im Rathaus aus

In Lauingen sind in den nächsten Wochen Skulpturen zu sehen

Der Künstler Gerold Scherer stellt in den nächsten Wochen eine Skulpturengruppe im Lauinger Rathaus aus. Die Ausstellung, die vom 13. Juni bis zum 5. Juli zu den Öffnungszeiten des Rathauses angesehen werden kann, trägt den Titel „Futura I/Flucht und Schatten“.

Scherer hat längere Zeit in Lauingen gelebt, wo er auch mit der Arbeit an den Skulpturen begonnen hat. Seine erste Einzelausstellung unter dem Titel „Der Mensch der Moderne I“ war 2012 in der Elisabethenstiftung, es folgten 2014 „Eastre“ im Lauinger Rathaus. Dort stellte er 2015 auch „Der Mensch der Moderne II“ aus.

Vor einigen Jahren ist Scherer nach Heidenheim gezogen, wo er die Skulpturen fertiggestellt hat. Scherer erklärt, sie sollen die Existenznöte, Vertreibung und Hoffnungslosigkeit der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen widerspiegeln. Gleichzeitig wolle er mit diesem Projekt weitere Diskussionen in der Öffentlichkeit anregen. Die Vernissage findet statt am Donnerstag, 13. Juni, ab 11 Uhr. (pm)

