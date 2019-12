vor 22 Min.

Gesunde Pause in der Pflege

Elisabethenstiftung Lauingen gewinnt wichtigen Preis

Vielen Pflegekräften bleibt im Alltag kaum Zeit zum Durchatmen: Umso wichtiger ist es, Möglichkeiten für eine erholsame Pause zu schaffen. Die AOK Bayern hat daher im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu einem Wettbewerb zur Pausengestaltung in der Pflege eingeladen. „Damit wollen wir den Anstoß geben für die Diskussion und Entwicklung innovativer Pausengestaltung“, so Werner Winter, Fachbereichsleiter Arbeitswelten bei der AOK. Gerade aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege sei eine Auszeit im Berufsalltag wichtig. Im Rahmen des ersten „AOK-Gesund-pflegen-Tages“ wurden laut einer Pressemitteilung innovative Pausenkonzepte ausgezeichnet.

Der Wettbewerb „Mach mal Pause“ richtete sich an Krankenhäuser, Pflegeheime und Einrichtungen der ambulanten Pflege in Bayern. Eine Jury mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis ermittelte die Gewinner, die mit Preisgeldern von insgesamt 50000 Euro prämiert wurden. Damit sollen gesundheitsfördernde Maßnahmen gefördert werden.

In der Kategorie stationäre Pflegeeinrichtungen gewann die Elisabethenstiftung in Lauingen. Hier gibt es laut Pressemitteilung einen neu gestalteten Aufenthaltsraum, der Pausen ermöglicht. Dieser werde auch für das wöchentlich stattfindende, kostenlose Mitarbeiter-Frühstück genutzt. Geschäftsführer Jörg Fröhlich betonte: „Hier treffen sich Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen der Stiftung zur gemeinsamen Pause in entspannter Atmosphäre, wodurch sich die Kommunikation innerhalb der Einrichtung nachhaltig verbessert.“ Werner Winter erläuterte: „Auch Führungskräfte gehen mit in die Pause und leben so ihre Vorbildfunktion.“

Über die kalten Monate bietet die Elisabethenstiftung ihren Mitarbeitern laut der Pressemitteilung außerdem wöchentlich einen vitaminreichen Obstkorb im Pausenraum und auf den Wohnbereichen an. Weitere Möglichkeiten der Pausengestaltung bietet beispielsweise ein Tischkicker oder sportliche Betätigung mit Kurzhanteln, Theraband oder Igelball. Außerdem können Mitarbeiter an wechselnden Sportangeboten wie regelmäßigen Yogakursen teilnehmen.

Die Elisabethenstiftung erhielt im Rahmen der Preisverleihung auch 10000 Euro, die zweckgebunden für die Pause und das betriebliche Gesundheitsmanagement eingesetzt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Mit dem Preisgeld wollen wir Maßnahmen fördern, mit denen die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die der Elisabethenstiftung sehr am Herzen liegt, gesteigert werden kann.“ (pm)

