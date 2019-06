17:06 Uhr

Gesundheitliche Probleme: 58-Jährige gerät in Gegenverkehr

Eine 58-Jährige ist in Lauingen in den Gegenverkehr geraten.

Eine 58-jährige Autofahrerin hat gesundheitliche Probleme und gerät in den Gegenverkehr. Dort stößt sie frontal gegen ein anderes Auto.

Eine 58-jährige Lauingerin befuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto die Schabringer Straße in Lauingen in nördliche Richtung. Hierbei kam sie aus „gesundheitlichen Gründen“, wie die Polizei berichtet, plötzlich auf die Gegenspur und prallte frontal mit einem 23-jährigen Fahrer eines VW Bora zusammen.

Unfall in Lauingen: Frau kommt ins Krankenhaus

Die 58-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen sowie Prellungen am Oberkörper und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Dillingen gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der 23-Jährige blieb unverletzt. (pol)

