Girls Day: Von wegen Männerjob

Am Girls’ und am Boys’ Day gibt es im Landkreis Dillingen verschiedene Angebote für Schüler, um sich verschiedene Berufe anzuschauen.

Fünft- bis Neuntklässler können am Donnerstag, 26. März, Berufe jenseits des Klischees entdecken. „Männerjob“, „Frauenjob“? Jedes Jahr sollen am „Girls’ Day und Boys’ Day“ Rollenklischees bei der Berufswahl infrage gestellt werden.

Schüler können an diesem Tag erfahren, dass bei der Berufswahl nicht das Geschlecht ausschlaggebend sein sollte, sondern die persönlichen Interessen und Fertigkeiten. Die Bundesagentur für Arbeit begleitet die Berufswahl laut Pressemitteilung frei von Rollenzuweisungen im Internet unter http://dasbringtmichweiter.de/typischich/.

„Immer noch sind Mädchen und Frauen in technischen oder handwerklichen Berufen unterrepräsentiert. Ebenso gibt es Bereiche, in denen Jungen und Männer nur selten zu finden sind, wie zum Beispiel im sozialen Bereich oder bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Da sind die Initiativen Girls’ sowie Boys’ Day die Gelegenheit, auch mal weg von den geschlechtstypischen Berufen andere Jobs live zu erleben“, sagt Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Alle Informationen sowie zahlreiche Materialien, Listen mit freien Plätzen und vieles mehr gibt es unter www.girls-day.de und unter www.boys-day.de. Mädchen und Jungen können unter der jeweiligen Website Angebote auswählen und sich online oder telefonisch dafür anmelden.

Dieses Jahr bietet auch die Arbeitsagentur in Donauwörth und in Günzburg einen Boys’ Day an. An diesem Tag können interessierte Jungs die Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen kennenlernen und in den Beruf hineinschnuppern. Anmelden können sich Schüler ab der siebten Klasse. Ansprechpartnerin für den Landkreis Dillingen ist Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Telefon 0906/788316. (pm)

