Gitarrenheld Angus Young und seine Fans im Landkreis

Plus Angus Young, das Gesicht der Band AC/DC, ist vor kurzem 65 Jahre alt geworden. Anlass, um bei seinen Anhängern nachzufragen.

AC/DC – fast jeder Mensch, der in den vergangenen 30 Jahren etwas Radio gehört hat, hat von ihnen gehört. Die Songs von Australiens größter Hardrock-Band tragen so klangvolle Titel wie „You Shook Me All Night Long“, „T.N.T.“ und „Thunderstruck“. Sie begeistern seit nun mehr als drei Jahrzehnten Fans des ehrlichen, schnörkellosen Rock’n’Roll und ihr Album „Back In Black“ liefert sich einen konstanten Wettstreit mit Michael Jacksons „Thriller“ um den Platz der bestverkauften Platte aller Zeiten.

Das Gesicht der Band war seit der Entstehung der Band Angus Young. Der wilde, ewig junge Leadgitarrist, der mit scheinbar grenzenloser Energie über die Bühne springt und immer noch eine Schuluniform trägt, obwohl er kürzlich 65 wurde. Zum Geburtstag befragten wir einige Musiker aus der Umgebung, wie sie den Gitarrenhelden sehen und wie seine Musik ihnen in diesen schwierigen Zeiten Freude bereitet.

Andreas Kilger war schon als Schüler AC/DC-Fan

Andreas Kilger, der mit der „Crossroad Blues Band“ und anderen Projekten bereits selbst Rock-’n’-Roll-Ruhm erlangte, stieß das erste Mal kurz dem großen Durchbruch mit dem Jahrhundertklassiker „Highway To Hell“ auf die Band. Ein Schulfreund machte ihn auf die Rocker aufmerksam. Er erzählt: „Damals galt die Band noch als Punkband. Die New Wave of Heavy Metal war noch nicht am Rollen und als Hardrock wurde die Musik auch noch nicht bezeichnet, dafür waren sie zu wild und ungestüm.“ Das lag natürlich vor allem an Frontmann Angus. Der Eppisburger meint weiter: „Durch die Schuluniform und seine wilden, schnellen Bewegungen auf der Bühne machte er einen verrückten Eindruck. So wurde die Band eigentümlich.“

Johannes „Hannes“ Häderle, Bassist bei der Newcomer-Band „Attics 5“ aus Dillingen, sah AC/DC 2008 auf der Tour zu ihrem Album „Black Ice“ und war auch vor allem vom Charisma des gebürtigen Schotten Young beeindruckt: „Ich werde nie vergessen, wie Angus damals sein Solo anfing, und erst nach etwa 15 Minuten Gezappele und Geschraddere auf der Gitarre aufhörte. Das ist mein Angus-Young-Moment.“ Für ihn gibt es keine Frage: „Meiner Meinung nach wäre AC/DC ohne Angus nicht AC/DC.“

Doch Angus Young ist in erster Linie ein Ausnahmemusiker. Das sagt auch Volker Panitz, Saitenschwinger beim Wertinger „Trio Prosecco“. Auf die Frage, welche Rolle Young bei AC/DC spielt, weiß er nur ein Wort als Antwort: „Songwriter.“ In der Tat stammen fast alle Hits der Band aus seiner Feder und der seines Bruders Malcolm. Diese verband zeitlebens ein sehr enges Verhältnis. Während Angus sich verausgabte, hielt Malcolm im Hintergrund den Takt als Rhythmusgitarrist.

Musiker Häderle kennt das Geheimnis des AC/DC-Sounds

Für Hannes Häderle liegt hier das Geheimnis des AC/DC-Sounds: „Ich glaube, dass beide in der Band so sein können, wie sie es wollen. Malcolm mag es mehr, im Hintergrund zu sein, und Angus liebt es, eine gute Show darzubieten. Da es keine Überschneidung der Interessen gibt, funktioniert die Band so gut.“ Auch Andreas Kilger sieht es so: „Malcolms Gitarrenriffs und Angus’ scharfer Sound mit bluesiger Basis sind eine Einheit.“

Für Panitz ist es wichtig, herauszustellen, dass AC/DCs Musik vor allem wegen der schnörkellosen Arrangements der Young-Brüder sofort ins Ohr geht: „Einfach Gitarrenriffs kombiniert mit eingängigen Melodien.“ Malcolm Young starb 2017 nach langjähriger Demenzerkrankung.

Er hatte zuvor die Band bereits zweimal aus Gesundheitsgründen verlassen und wurde durch seinen Neffen Stevie ersetzt, der bis heute seinen Platz einnimmt. Angus und seine Gretsch-Gitarre gaben ihm das letzte Geleit bei einem großen Trauerzug durch Sydney. Angus selbst spielt übrigens schon seit Jahrzehnten das gleiche Modell – die legendäre rote SG von Gibson, die neben der Schuluniform sein Markenzeichen wurde.

Kilger: An AC/DC hängen viele Jugenderinnerungen

Auch in schweren Zeiten macht die Chemie der Young-Gebrüder den Sound mehrerer Generationen aus. Die Alben der vergangenen Jahre sind ausnahmslos gute Werke, doch für Andreas Kilger zählen die Anfänge der Band zu den Highlights. Er empfiehlt „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ (1976): „Das Album ist dynamisch und hat auch einige ruhige Parts sowie Außergewöhnliches.“ In Corona-Zeiten gibt die Musik ihm gute Laune: „Sie motiviert, selbst den Verstärker aufzudrehen. Selbst Musik machen ist immer ein Muntermacher!“ Das funktioniert natürlich auch mit AC/DC-„The Jack (von „High Voltage“, ebenfalls 1976,Anm. d. Red.) – das war im Programm meiner Jugendband, da hängen viele Erinnerungen dran“, schwärmt er nostalgisch.

Volker Panitz indes will keinen Song oder kein Album hervorheben. Auf die Frage nach seinem AC/DC-Lieblingswerk meinte er: „Da gibt es keins.“ Hannes Häderle nennt als sein Lieblingswerk auch einen Song von „High Voltage“ – „It’s a long way to the top (if you wanna Rock’n’Roll) – das Lied hat schließlich ein Dudelsacksolo!“

Ein illustrer Kerl, dieser Angus Young, Happy Birthday, oder wie es bei AC/DC heißt, „We salute you“.

