vor 54 Min.

Gleich mehrere Unfallfluchten im Kreis Dillingen

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für Unfälle bei Wertingen und Binswangen. In einem Fall streiften sich ein Auto und ein Lastwagen.

Mehrere Fälle von Unfallfluchten teilte die Dillinger Polizei am Wochenende mit. Auf dem gemeinsamen Schüler- und Lehrerparkplatz vom Gymnasium Wertingen stand am Freitagmorgen zwischen 9.20 und 9.40 Uhr ein schwarzer Toyota Yaris. Der Wagen wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Toyota entstand ein größerer Sachschaden an der vorderen rechten Stoßstange in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Laut Hinweis einer bislang unbekannten Zeugin handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Kleinwagen.

Ein Wagen wird in Wertingen von einem Omnibus gestreift

Ebenfalls in Wertingen fuhr am Freitag um 12.05 Uhr eine 20-jährige Frau mit ihrem Pkw in Wertingen von einem Parkplatz auf die Augsburger Straße ein. Sie wollte von dem Platz kommend nach rechts in Richtung Stadtmitte einbiegen. Ein vorfahrtsberechtigter Gelenkomnibus kam ihr entgegen. Laut Polizei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Omnibusses, der den Streifanstoß nicht bemerkt haben dürfte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden am Auto beträgt ungefähr 3000 Euro.

Der Lastwagenfahrer muss auf das Bankett ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden

Am Freitag um 15.30 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2033 von Kicklingen kommend in Richtung Wertingen. Auf der Binswanger Umgehung kam das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Wagen und ein Lastwagen ein Lkw mussten auf das Bankett ausweichen, um einen schweren Verkehrsunfall zu vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden aber an ihrer linken Fahrzeugseite gestreift und beschädigt. Hier ist insgesamt ein Sachschaden von rund 10000 Euro entstanden. Beim unfallverursachenden Pkw dürfte es sich um einen silbernen Renault handeln. (pol)

