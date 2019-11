11:11 Uhr

Gleich vier Wildunfälle an einem Tag

Gleich vier Wildunfälle haben sich am Sonntag auf Straßen im Landkreis Dillingen ereignet.

Bei Rieblingen erfasst ein Auto Greifvögel, die vor dem Fahrzeug aufsteigen wollen. Und auch an drei anderen Orten prallt Wild gegen Fahrzeuge.

In der Nacht zum Montag haben sich mehrere Unfällen mit Wildtieren im Landkreis Dillingen ereignet. Am Sonntag gegen 20.50 Uhr prallte der Fahrer eines Autos auf der Staatstraße 2036 zwischen Geratshofen und Laugna mit einem Wildschwein zusammen, hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ein Hase läuft in ein Auto

Gegen 22.30 Uhr prallte ein Mann mit seinem Auto auf der Wittislinger Straße bei Hausen mit einem Hasen zusammen. Dabei wurde die Stoßstange des Fahrzeugs beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Jagdpächter muss Reh erlegen

Bereits am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr war es auf der Kreisstraße DLG 30 bei Villenbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh gekommen. Nachdem das Tier durch den Aufprall schwer verletzt worden war, musste es durch den zuständigen Jagdpächter erlegt werden, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Ein Greifvogel verendet nach Aufprall

Zu einem eher selteneren Wildunfall kam es am Sonntag um 11.45 Uhr auf der Staatsstraße 2033 bei Rieblingen. Dort prallte ein 26-jähriger Autofahrer mit mehreren Greifvögeln zusammen, die kurz vor seinem Fahrzeug aufsteigen wollten. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro am Auto. Eines der Tiere verendete nach dem Aufprall. (pol)

