Glött: Erst eine Party, dann ein Drogenfund

Nach einer Party in Glött fand die Polizei Drogen.

Die Polizei hat eine Party an einem See bei Glött aufgelöst. Für einen 29-Jährigen hat die Aktion weitere Folgen.

Die Dillinger Polizei hat eigenen Angaben zufolge am Sonntag kurz nach Mitternacht eine Party an einem See bei Glött aufgelöst.

Dabei entdeckten die Polizeibeamten bei einem 29-Jährigen eine Kleinmenge Betäubungsmittel fest. Daraufhin durchsuchten die Beamten seine Wohnung.

Dort fanden sie weitere Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (pol)

