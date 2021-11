Feuerwehr löscht in Glött brennenden Misthaufen

Auf einem Hof in Glött ist ein Misthaufen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken.

Der Polizeiinspektion Dillingen ist am Sonntag um 6 Uhr der Brand eines Misthaufens auf einem landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße in Glött gemeldet worden.

Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die Flammen

Zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Glött rückten aus und löschten das Feuer. Ein Sachschaden entstand nach Angaben der Polizei nicht. Die Brandursache ist laut Polizeibericht nicht bekannt. Eine konkrete Brandgefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. (pol)