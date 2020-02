11:53 Uhr

Glückspiel: Kontrollen decken Verstöße auf

Beamte der Dillinger Polizei und Mitarbeiter des Landratsamtes haben am Montag mehrere sieben Glücksspielhallen in Dillingen und Lauingen durchsucht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. So war in Lauingen in einer Spielhalle für drei Hallenbereiche nur eine Aufsicht vor Ort. Außerdem wurde im Küchenbereich geraucht. In einem Wettbüro wurde festgestellt, dass unzulässige Live-Wetten angeboten wurden.

In Lauingen und Dillingen standen mehr Automaten als erlaubt

Bei einer weiteren Spielhalle konnten mehr Glückspielautomaten festgestellt werden als zulässig waren.

Bei Kontrollen von einer Spielhalle im Stadtgebiet Dillingen wurden ebenfalls mehr Automaten festgestellt als genehmigt. Gegen die Betreiber und Verantwortlichen der jeweiligen Spielhallen wird nun wegen des Verstoßes gegen die Gewerbeordnung ermittelt. (pol)

