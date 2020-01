Google setzt auf Fassade aus Gundelfingen

Plus Gartner soll die Zentrale des Internetgiganten in London einhüllen. Es wird die größte Glas-Holz-Fassade der Welt. Das Millionenprojekt birgt Herausforderungen.

Bei Gartner haben sie sich einen kleinen Gag erlaubt. Die Glasscheiben, die momentan auf dem Firmengelände lagern, sind an Ständern mit den Farben rot, grün, blau und gelb befestigt. Es sind die Farben von Google – und ein Fingerzeig auf den derzeit größten Auftrag, den das Unternehmen stemmt. Die Gundelfinger sind mit der Fassade für die neue Zentrale des Internetgiganten in London beauftragt, die neben der Bahnlinie am bekannten Bahnhof King’s Cross entstehen und 4000 Mitarbeitern Platz bieten soll.

Was das Bauprojekt für Google so bemerkenswert macht

Gartner wird das Gebäude, das sich derzeit in der Rohbauphase befindet, in eine Fassade aus Glas und Holz hüllen. Die Maße sind bemerkenswert. Das Gebäude soll stolze 330 Meter lang und rund 50 Meter hoch werden. Die Fassade, die Gartner hierfür entwickelt und anfertigt, wird eine Fläche von 23.500 Quadratmetern ausfüllen. Es wird die derzeit größte Glas-Holz-Fassade der Welt. Zum Einsatz kommen 2000 Glasscheiben, die jeweils bis zu acht Meter lang und zum Teil über 1,5 Tonnen schwer sind, außerdem über 950 bis zu zehn Meter hohe Holzpfosten-Konstruktionen. Das Herausfordernde an dem Projekt: Kaum ein Teil gleicht dem anderen. Alleine für die Holzprofile muss Gartner fast 200 verschiedene Querschnitte entwickeln.

So soll das neue Hauptquartier des Internetgiganten Google in London einmal aussehen. Das Gebäude soll 330 Meter lang werden. Die Fassade aus Glas und Holz stellt die Firma Gartner aus Gundelfingen her. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben ein Auftragsvolumen im dreistelligen Millionenbereich. Bild: BIG/Heatherwick

Das Unternehmen, das schon für viele imposante Fassaden in der ganzen Welt verantwortlich war, arbeitet in der Regel vor allem mit Glas, Aluminium und Stahl. Holz, wie es bei Google nun zum Einsatz kommen wird, ist ein Material, mit dem die Verantwortlichen in Gundelfingen nicht jeden Tag zu tun haben. In Zukunft aber vielleicht häufiger. „Holz ist ein hipper Baustoff“, sagt Projektleiter Johannes Schwenk. Er vermittle eine gewisse Wärme – und werde auch vor dem Hintergrund der Debatten um den „CO2-Fußabdruck“ beliebter.

Wie Gartner das Gebäudes widerstandsfähiger machen will

Um die Flächen widerstandsfähig zu machen, wird das im Außenbereich verwendete Holz mit Essigsäure behandelt. So soll eine Lebensdauer von 50 Jahren erreicht werden. Die Herausforderung: Holz ist ein recht weicher Stoff und wird sich unter Einfluss von Feuchtigkeit verformen. Diese Veränderungen, auch unter anderen Witterungseinflüssen, hat Gartner über Monate im Labor der Materialprüfanstalt in Stuttgart testen lassen. In Gundelfingen selbst testet die Firma die Windfestigkeit von Fassadenteilen mit einem alten Flugzeugmotor aus dem Jahr 1958, der mit einer Kraft von bis zu 2068 Pferdestärken Wind erzeugt.

Um Verformungen auszugleichen, setzt die Firma eine selbst entwickelte „Glaswippe“ in der Fassade ein. Besondere Hingucker sollen insgesamt 18 kleine Wintergärten werden, wovon drei öffentlich begehbar sein werden.

Wo die neue Google-Fassade gefertigt wird

Die Unterkonstruktion aus Stahl, die die Fassade trägt, wird in Gundelfingen gefertigt. Die Betonteile kommen von einem Spezialisten aus England, die Holz- und Glaskonstruktionen lässt Gartner bei Partnerfirmen herstellen und in die Gärtnerstadt bringen, wo das Material gelagert wird. Sobald der Rohbau so weit ist, sollen die Materialien per Lkw nach England transportiert und vor Ort montiert werden.

Doch das Projekt in London ist ins Stocken geraten. Laut Projektleiter Schwenk, der alle ein bis zwei Wochen mit seinem Team in die britische Metropole fliegt, gibt es Probleme mit dem Rohbau. Eigentlich war es das Ziel, die Fassade ab September 2019 anzubringen. Mittlerweile rechnet Gartner damit, dass die Firma mit ihrem Part erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 beginnen kann. Der Zeitverzug bringt den Fassadenspezialisten unter Zugzwang. Die heimischen Flächen zur Zwischenlagerung reichen nicht mehr aus. So hat die Firma zwei zusätzliche Lagerhäuser in Heidenheim anmieten müssen, weitere Flächen in Offingen sind reserviert. An den unvorhergesehen Kosten will Gartner Google beteiligen.

Auch so ist das Auftragsvolumen enorm. Genaue Zahlen will Geschäftsführer Jürgen Wax nicht nennen. Er spricht von einem dreistelligen Millionenbetrag. „Es ist das aktuell größte Projekt für uns“, sagt Wax – sowohl in Bezug auf die Summe, als auch auf die Beschäftigung. Neben dem aktuellen Vorhaben mit Google war Gartner zuletzt unter anderem am neuen Hauptsitz des Fahrdienstleisters Uber in San Francisco, der neuen Firmenzentrale von Apple in Cupertino sowie dem Bauvorhaben 22 Bishopsgate, mit 278 Meter das höchste Gebäude der City of London, beteiligt.

Lesen Sie dazu auch: