vor 22 Min.

Gottesdienst über Simbabwe

Aktion zum Weltgebetstag

Jedes Jahr laden am ersten Freitag im März weltweit Frauen aller Konfessionen zum Weltgebetstag ein.

So fand kürzlich in der Anna-Kirche in Höchstädt der ökumenische Gottesdienst aus Simbabwe mit dem Motto „Steh auf und geh!“ in Anlehnung an das Johannes-Evangelium statt. Der Gottesdienst wird laut Pressemitteilung jedes Jahr von christlichen Frauen eines anderen Landes für Frauen, und natürlich auch für Männer, vorbereitet.

Für 2020 war Simbabwe ausgewählt worden, das durch jahrzehntelange Misswirtschaft und Korruption zu einem der meistverschuldeten Länder wurde.

Der Weltgebetstag hilft dabei, auf die Missstände aufmerksam zu machen, und auch die Kollekte aus den Gottesdiensten soll für Projekte in Simbabwe bereitgestellt werden. Eine Gruppe Frauen aus den beiden Kirchengemeinden bereitete den Gottesdienst vor, der durch viele Lieder und nachdenkliche Texte sehr abwechslungsreich gestaltet wurde. Eine Diashow brachte zu Beginn Land und Leute Simbabwes näher.

Im Anschluss kamen die Besucher noch in den Genuss von landestypischen Gerichten und hatten Zeit zum Austausch. Der Weltgebetstag 2021 dreht sich um Vanuatu. Er hat den Titel: „Build on a strong foundation.“ (pm)

Themen folgen