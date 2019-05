vor 27 Min.

Graffiti gesprüht und Blumen geklaut

Was wo in der Freinacht los war

In der Freinacht zwischen 20 und 15.30 Uhr sind in der Ortsdurchfahrtsstraße in Zusamaltheim entlang der Oberen Dorfstraße insgesamt drei Objekte, darunter eine Hausfassade, eine Lagerhalle sowie mehrere Kalksandsteine mit schwarzer Farbe besprüht worden. Der bislang unbekannte Sprayer hat einen Schaden von mindestens 1500 Euro hinterlassen. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 dringend um Zeugenhinweise.

Ebenfalls nicht lustig war folgende Beobachtung in Lauingen. Am Morgen des Maifeiertags, gegen 5.20 Uhr, sind vier Jugendliche beobachtet worden, wie sie entlang der Fichtenstraße liefen. Einer von ihnen überstieg einen Gartenzaun und riss mutwillig einen Blumenstock aus der Erde. Die Pflanze nahm der Jugendliche anschließend mit. Der Wert der Pflanze wird mit 56 Euro beziffert, teilt die Polizei mit. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise. Eine weitere Straftat ist in der Freinacht auch in Syrgenstein begangenen worden. Dort wurde der Dorfmaibaum umgesägt. Den ganzen Bericht lesen Sie auf Seite 26.(pol)

Themen Folgen