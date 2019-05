vor 34 Min.

Großeinsatz: Dämmung fängt Feuer in Wertingen

Die Feuerwehr war mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Ein Mauerwerk wurde aufgebrochen.

Zu einer Rauchentwicklung ist es am Freitag gegen 11.40 Uhr am Marktplatz in Wertingen gekommen. Ein 68-Jähriger hatte am Vortag an einem Gebäudekomplex auf der Dachterrasse Bitumenbahnen verlegt und verschweißt. Dabei wurde ein Wandabschlussblech dermaßen erhitzt, dass die darunter befindliche Dämmung zu glimmen begann.

Niemand wurde verletzt

Die herbeigerufene Feuerwehr Wertingen musste das Mauerwerk aufbrechen, um an den Brandherd zu gelangen und das glimmende Material löschen zu können. Die Feuerwehr war mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)

