vor 56 Min.

Großer Basar in Höchstädt

Alles für Frauen und Kinder

Die Elterninitiative Schatzkiste veranstaltet wieder einen Kleiderbasar in Höchstädt in der Nordschwabenhalle. Inzwischen gilt der Ein- und Verkauf von gut erhaltenen Damen- und Kinderkleidern als „Geheimtipp“ und jede Menge Schnäppchen wechseln am Sonntag, 15. September, von 14 bis 16 Uhr ihren Besitzer. Es wird auch wieder einen Kinderflohmarkt geben. Die Kinder können ihre Spielzeuge und Bücher auf einer mitgebrachten Decke kostenlos und ohne Voranmeldung verkaufen. Einlass für Verkäufer und Flohmarktkinder ist bereits um 12.30 Uhr. Die noch freien Tische können unter Telefon 09074/7069847 oder E-Mail hillifuchs@yahoo.de reserviert werden. Zum Verkauf kommen gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung sowie Schuhe und modische Accessoires für Kinder und Damen. Außerdem gibt es Baby- und Kinderbedarf aller Art, wie Erstausstattungen, Spielzeuge, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, u. v. m.

Wie immer ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Gerne werden Kuchenspenden für den Verkauf angenommen. Der Erlös des gesamten Basars wird an karitative Zwecke gespendet. (pm)

