vor 50 Min.

Großer Tag für die Gundelfinger Jugendfeuerwehr

Die Jugendlichen beteiligen sich erfolgreich an einer Aktion von Donautal-Aktiv. Heuer soll es noch eine weitere Veranstaltung geben

Die Mittelschule brennt! An einer Aktion von Donautal-Aktiv beteiligte sich die Gundelfinger Jugendfeuerwehr – und das trotz des schlechten Wetters. Es wurden zwei Einsätze gleichzeitig durchgeführt, um den angenommenen Brand an der Mittelschule zu löschen: Eine Mannschaft rettete eine Person mithilfe der Drehleiter aus dem dritten Stock. Das andere Team baute eine Saugleitung auf und löschte dann den Brand. Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller sprach ein Lob und Dank an die Jugendfeuerwehr und an ihre Ausbilder aus. Ebenfalls bedankte sich der Kreisjugendwart Claus Zimmermann für ihre Teilnahme an der Aktion.

Es war polare Kaltluft mit Regenschauern vorhergesagt, und darum wurde ein Teil der geplanten Veranstaltungen im Rahmen von Tour und Picknick abgesagt. Allein die Jugendfeuerwehr Gundelfingen ließ sich davon nicht abschrecken. So wurde daraus ein gelungener Testlauf eines ungewöhnlichen Zusammenwirkens. Auf der einen Seite eine tolle Feuerwehrübung, die zwei Mal dem Publikum vorgeführt wurde. Auf der anderen Seite die digitale Präsentation der Freizeitmöglichkeiten der Region über Virtual-Reality-Brillen. Zur Stärkung von Feuerwehrmädchen und -jungen, Betreuern und Besuchern gab es Kostproben pikanter Snacks, die man so üblicherweise auf Veranstaltungen nicht bekommt. Zu 100 Prozent aus der Region und frisch zubereitet vom Donautal-Aktiv-Team in Zusammenarbeit mit Landeinkauf Stöpfel aus Gundelfingen, erbrachten sie einen ersten Beitrag für die Kartei der Not im Rahmen der geplanten Veranstaltungsserie. Allein das geplante Gewinnspiel über Fotoschnappschüsse zum Posten in sozialen Medien kam diesmal aufgrund des dann, wie vorhergesagt, nasskalten Wetters nicht in Gang. Donautal-Aktiv-Geschäftsführer Lothar Kempfle freute sich dennoch über den Eifer der jungen Feuerwehrleute und über die Tatsache, dass auch bei sehr kurzem Planungsvorlauf die Verantwortlichen in Gundelfingen und von der Kreisfeuerwehr für einen perfekten Ablauf gesorgt hatten. Damit ist es laut Kempfle trotz der schwierigen Wetterbedingungen gelungen, das Aktionskonzept zu testen und für Wiederholungen erste Erfahrungen zu sammeln. Wann dies in diesem Jahr sein wird, steht noch nicht fest. In jedem Fall sollen die ausgefallenen Veranstaltungen in Lauingen und im Günzburger Stadtteil Riedhausen nachgeholt werden. Wenn sich darüber hinaus Jugendgruppen anderer Vereine für eine Aktion in diesem Rahmen interessieren, sollten sie sich baldmöglichst bei Donautal-Aktiv melden, damit Termine geplant werden können. Dann hoffentlich bei höheren Temperaturen und Sonnenschein. (pm)

