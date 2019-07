vor 57 Min.

Großes Festwochenende in Unterglauheim

Im Blindheimer Ortsteil feiern ganz unterschiedliche Vereine gemeinsam. Den BSC Unterglauheim gibt es seit 90, den Krieger- und Soldatenverein seit 100 Jahren.

Von Horst von Weitershausen

Zwei besondere Jubiläen wurden am Wochenende in Unterglauheim gefeiert. Da organisierte der BSCU sein Fest zum 90-jährigen Bestehen am Freitag und Samstag. Und der Krieger- und Soldatenverein Unterglauheim-Wolpertstetten feierte am Sonntag mit zahlreichen Gästen sein 100-jähriges Bestehen.

Dieses Jahr zählt zu den guten

Gestartet wurde das BSCU-Fest mit dem offiziellen Bieranstich, gefolgt von einem Jedermann-Elfmeterturnier. Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war der Vereinsabend mit Ehrungen und Ehemaligentreffen. In seiner Eröffnungsansprache verwies BSCU-Vorsitzender Thomas Häußler auf die vielen guten, aber auch weniger guten Zeiten, die den Verein in den vergangenen 90 Jahren geprägt haben. Dabei könne dieses Jahr wieder zu den guten Zeiten gezählt werden, hätten doch die Fußballer nach drei harten Jahren den Aufstieg in die A-Klasse geschafft.

In diesem Zusammenhang begrüßte Thomas Häusler auch die Meistermannschaften von 1983/84 und 1996/97. Bürgermeister und Schirmherr Jürgen Frank gratulierte dem Verein zum Jubiläum und bezeichnete den BSCU als eine wichtige Konstante im Unterglauheimer Dorfleben mit einem umfangreichen Sportangebot. Glückwünsche überbrachten ebenfalls Josef Wiedemann vom Fußball-Kreis Donau und Hubert Probst vom BLSV-Kreisverband Dillingen. Ein großes Festaufgebot traf sich am Sonntag nach dem Gottesdienst im Festzelt am Sportgelände, um im gebührenden Rahmen das 100-jährige Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Unterglauheim-Wolpertstetten zu feiern.

Für 40 Jahre im BSCU wurden von Thomas Häußler (Zweiter von rechts) ausgezeichnet: (von links) Franz Mayer, Alexander Baur, Günther Goder, Waltraud Scherer, Anneliese Hofer, Jürgen Frank, Abteilungsleiter Fußball Josef Sing. Bild: Dannemann

Gedenken an gefallene und vermisste Kameraden, Pflege der Kameradschaft und mahnen zum Frieden

So hatte sich auch Landrat Leo Schrell eingefunden, der in seiner Ansprache daran erinnerte, dass die Ziele der Gründungsväter vor 100 Jahren die gleichen gewesen seien wie heute. Gedenken an die Gefallenen und vermissten Kameraden, Pflege der Kameradschaft und zum Frieden mahnen seien heute so wichtig wie vor 100 Jahren. „Denn gerade Soldaten, die erlebt haben, was Krieg bedeutet, wissen, wie wichtig Frieden ist.“ In diesem Zusammenhang dankte Leo Schrell allen, die sich für die Krieger- und Soldatenvereine starkmachen, denn sie seien für das Gemeinwohl unverzichtbar.

Bürgermeister Jürgen Frank schloss sich den Worten des Landrats an und ergänzte, „dass gerade in heutiger Zeit viele Menschen die großartigen Ziele der Vereine nicht zu schätzen wissen“. Hans Schiener, Präsident des Landesverbandes der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung, dankte dem Vereinsvorsitzenden Herbert Wollmann, dem Vorstand und den Mitgliedern für ihr großartiges Engagement und bescheinigte den Soldatenkameradschaften, ein wichtiger Bestandteil der Friedensbewegung zu sein. Kreisvorsitzender Anton Schön überbrachte die Glückwünsche der Krieger- und Soldatenvereine im Kreis. Dabei verwies er auf die Notwendigkeit, die Soldaten der Bundeswehr bei ihren weltweiten Einsätzen zur Friedenssicherung zu unterstützen.

