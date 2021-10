Gundelfingen

12:06 Uhr

Bezirksparteitag: Liberale feiern Söder "als Glücksfall für die FDP"

Plus Nach ihrem Wahlerfolg ist die Stimmung der Liberalen beim Bezirksparteitag der FDP Schwaben in Gundelfingen euphorisch. Bezirkschef Thomae nennt CSU-Chef Söder "einen Glücksfall für die FDP".

Von Berthold Veh

Die Liberalen reiten in diesen Tagen auf einer Erfolgswelle. Das ist beim Bezirksparteitag der FDP Schwaben, der zur Stunde in Gundelfingen läuft, deutlich zu spüren. Auch beim Dillinger Kreisvorsitzenden Alois Jäger. "Wir haben auch schon andere Zeiten erlebt, 2013 lag die FDP am Boden", sagt der Lauinger. Damals seien die Liberalen aus dem Bundestag und dem Landtag herausgewählt worden. Nach einem "Läuterungsprozess" sei die FDP nun obenauf. Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen in Berlin laufen an. Und die Liberalen im Wahlkreis Donau-Ries können obendrein noch einen Überraschungs-Erfolg verbuchen. Der Augsburger Maximilian Funke-Kaiser, der als Zweitstimmenkandidat in der Region präsentiert wurde, hat den Sprung in den Bundestag geschafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

