Eine magische Fastnacht im Gundelfinger Märchenwald

Plus Im Gundelfinger Märchenwald steigen pünktlich zum Faschingsauftakt elf Luftballons in den Himmel. Außerdem wird eine weitere Besonderheit enthüllt.

Die Gundelfingerinnen und Gundelfinger lassen es sich nicht nehmen und starten am 11.11 um 11.11 Uhr in die Faschingssaison. Statt wie üblich im Bleichestadel zu feiern, bietet der zauberhafte Märchenwald – der sich noch im Aufbau befindet – die Kulisse.