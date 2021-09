Trauer in Gundelfingen: Bestürzung nach dem Tod von Tobias Walter

Plus Der stellvertretende Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Gundelfingen ist überraschend im Urlaub in Italien gestorben. Der 43-Jährige hätte jetzt den Ortsvorsitz übernehmen sollen.

Trauer und Bestürzung hat im Landkreis die Nachricht vom Tod des Gundelfingers Tobias Walter hervorgerufen. Der 43-Jährige hätte Anfang September zum Vorsitzenden des Gundelfinger FDP-Ortsverbands gewählt werden sollen. Tobias Walter starb aber zuvor im Urlaub in Italien an einem plötzlichen Herzversagen.