Unfall in Gundelfingen samt falscher Verdächtigungen

In Gundelfingen sind ein Mofa und ein Auto zusammengestoßen. Vor allem für den 14-jährigen Mofafahrer hat das nun Konsequenzen.

Wie die Dillinger Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Montag um 11.25 Uhr mit einem Mofa vom Fußgängerweg auf die Riedhauser Straße in Gundelfingen aufgefahren. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, an dessen Steuer eine 72-Jährige saß. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 3200 Euro.

Nach dem Unfall in Gundelfingen gibt sich der Jugendliche als sein Bruder aus

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 14-Jährige weder im Besitz einer Prüfbescheinigung noch eines Führerscheins ist. Das von ihm gefahrene Mofa wurde für die Überprüfung der Geschwindigkeit von den Beamten sichergestellt. Weil sich der 14-Jährige zunächst für seinen älteren Bruder ausgegeben hatte, wurden Ermittlungen wegen Falscher Verdächtigung eingeleitet. (pol)

