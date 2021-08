Vom Bleichestadel bis zum Schimmelturm: Architekt Dieter Domes hat den Landkreis Dillingen geprägt

Plus Dieter Domes wirkte 30 Jahre lang als Architekt in und um den Landkreis Dillingen, vor allem bei Denkmalschutzprojekten. Jetzt ist er, zumindest fast, im Ruhestand angekommen.

Nach mehr als 40 Jahren im Beruf des Architekten ist der Gundelfinger Dieter Domes nun im Ruhestand. Seine Laufbahn prägte vor allem ein Thema, das von einigen Menschen eher als lästig angesehen wird, nämlich der Denkmalschutz.