Gundelfinger Feuerwehr befreit Kind aus Auto

Versehentlich hat die Mama den Schlüssel im Auto liegen gelassen, dann verriegelte sich die Tür. Im Auto saß ihr sieben Monate altes Baby.

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst, schon war die Autotür zugeschlagen und der Schlüssel lag im Inneren. Dies ist einer Mama am Mittwochabend in der Mörikestraße in Gundelfingen passiert.

Das Kind ist wohlauf

Da sich noch ein sieben Monate altes Kleinkind im Pkw befand, verständigte sie sofort die Feuerwehr.

Scheibe wurde eingeschlagen

Diese schlugen schließlich eine Seitenscheibe ein und konnten so in den Pkw gelangen, so die Polizei. Das Kind hatte die Aufregung gut überstanden und konnte wohlauf an seine Mutter übergeben werden. (pol)

