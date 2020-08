vor 38 Min.

Gundremmingen: Eine Wasserstoff-Vision für die ganze Region

Plus Der Gundelfinger Ex-Abgeordnete Johannes Strasser fordert ein Forschungszentrum für Wasserstoff in Gundremmingen. Warum er das Projekt als Schicksalsfrage für die ganze Region sieht.

Von Andreas Schopf

Eines ist Johannes Strasser wichtig zu betonen: Das Thema Wasserstoff ist keines, das er gerade neu für sich entdeckt. Schon lange hat der ehemalige Landtagsabgeordnete aus Gundelfingen den Bereich im Blick – seit den 80er Jahren, wie er sagt. Sein Büro sei das erste in Bayern gewesen, das ein komplettes Konzept für ein Wasserstoffzentrum entworfen hat. Damit hätte man 200.000 Einwohner in der Region unter anderem mit Wasserstoff-Strom versorgen können, sagt Strasser. 2010 stellte er das Konzept für einen „Energiepark Donautal“ in den Ministerien vor. „Ich habe viel Lob erfahren“, erinnert er sich. Nur: Gebracht hat es nichts. „Die Energiepolitik war anders ausgerichtet.“

Gundremmingen: Das sind die Pläne für ein Wasserstoffzentrum

Mittlerweile hat sich dies offenbar geändert. Wasserstoff rückt mehr und mehr in den Fokus. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in dieser Woche: „Ich glaube, dass Bayern weltweit eine führende Rolle auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologie erobern kann. Das Thema kann für uns zum Exportschlager werden.“

Strasser, der sich in seinem politischen Ruhestand den erneuerbaren Energien verschrieben hat und als Unternehmer in diesem Feld tätig ist, kann diesen neuerlichen Aussagen wenig abgewinnen. „Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Wasserstoff der Energieträger der Zukunft ist. Das wurde bis heute verschlafen.“

An dieser Sicht hat ein neuerlicher Vorstoß der Politik wenig geändert. Die Bundesregierung hat kürzlich eine Strategie zum Aufbau einer Wasserstoff-Industrie beschlossen. „Wir brauchen keine Gipfel mehr und brauchen nicht mehr darüber reden. Wir müssen es einfach tun“, fordert Strasser. Das Wissen darüber sei längst vorhanden. Der Ex-Abgeordnete berichtet von einem Regionalzug in Norddeutschland, der mit Wasserstoffantrieb unterwegs ist. Die Vorteile des Energieträgers würden seiner Meinung nach auf der Hand liegen: Durch das Einsparen von CO2 werde der Klimaschutz vorangebracht. Die derzeit noch hohen Kosten für die Herstellung von Wasserstoff würden in Zukunft niedriger werden. „Die Technik entwickelt sich weiter und wird billiger.“

Infrastruktur des Atomkraftwerks nutzen

Seine Pläne, die er vor zehn Jahren für die Region im Sinn hatte, hat der Ex-MdL weiterentwickelt. Nach dem endgültigen Aus des Atomkraftwerks (AKW) Gundremmingen soll ein Gaskraftwerk entstehen, das das Stromnetz stabil halten und Spitzen ausgleichen soll. Ob und wie ein solches Millionenprojekt in der Region Wirklichkeit werden wird, ist unklar. Als Bewerber sind die drei Standorte Gundremmingen, Leipheim und Gundelfingen im Rennen (lesen Sie hier mehr dazu). Parallel zum stockenden Verfahren um das Gaskraftwerk macht sich Strasser stark für ein Alternativ-Projekt: ein „Wasserstoffforschungszentrum Gundremmingen“. Rund um die vorhandene Infrastruktur des AKWs soll nach seinem Wunsch im Bereich Wasserstoff geforscht und entwickelt werden. Berufsschulen aus der Region könnten hierbei beteiligt sein. Eine öffentliche Tankstelle würde Fahrzeuge mit Wasserstoff versorgen. Das neue Kraftwerk, das im Gespräch ist, solle außerdem mit dem Energieträger Wasserstoff betrieben werden, fordert Strasser.

Das Realisieren dieser Energie-Projekte sieht er als Schicksalsfrage für die ganze Region. „Wir haben jahrzehntelang die Republik mit Atomstrom versorgt. Jetzt hat die Region einen Anspruch darauf, ein Energiezentrum mit Zukunft zu erhalten.“ Man brauche etwas Langfristiges für die kommenden Jahrzehnte. Auf dem Weg dahin dürfe man sich nicht abspeisen lassen, so Strasser. Mit seinem Anliegen wendete er sich bereits an Wirtschaftsminister Aiwanger. „Es muss doch möglich sein, ein regionales Forschungszentrum Wasserstoff in Kombination mit einem bisher geplanten, aber in der Senke verschwundenen Reservekraftwerk zu errichten“, schrieb Strasser Mitte Juni. Eine Antwort von Aiwanger stehe noch aus, sagt der Ex-Abgeordnete. Er ist sich sicher, dass sein Projekt in fünf bis zehn Jahren realisierbar wäre. „Es ist nur die Frage, wie viel politischen Druck man ausüben kann.“

Gespräche mit Minister Hubert Aiwanger sind geplant

Einige Landtagsabgeordnete habe er bereits für sein Vorhaben gewinnen können, berichtet Strasser. Gespräche mit Minister Aiwanger seien in Planung. Der Gundelfinger ist überzeugt, dass die Bevölkerung hinter einem solchen Vorhaben stehen würde. „Ich bekomme positives Feedback, auch in Gesprächen mit Kommunalpolitikern“, sagt er. Schließlich gehe es um die Förderung des ländlichen Raums – und hunderte Arbeitsplätze, die durch das Ende des AKWs wegfallen oder bereits weggefallen sind. Ein Energie-Zentrum könnte neue Jobs schaffen, sagt Strasser.

