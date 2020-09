vor 39 Min.

Gutes Jahr für Gundelfinger Spitalstiftung

Jahresrechnung ist Thema im Stadtrat

Neben der Sanierung der Kläranlage und dem geplanten Wohngebiet an der alten Weberei (wir berichteten) behandelte der Gundelfinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung weitere Themen:

Die geplante Nachnutzung und Neuordnung des Betriebsstandortes der Firma Kurz in Peterswörth kann kommen. Der Stadtrat hat einstimmig den Satzungsbeschluss dazu gefällt. Damit ist der Bebauungsplan „Peterswörth Nord“ – vorbehaltlich einer Einspruchsfrist – rechtskräftig. Zuvor wurden noch einmal die Stellungnahmen von Behörden und eines Bürgers behandelt, die nach einer weiteren Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen sind. Bis auf redaktionelle beziehungsweise textliche Veränderungen gab es aber keine gravierenden Änderungen mehr an den Planungen.

Die Spital- und Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung in Gundelfingen darf sich über ein gutes Jahr 2019 freuen. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, die Geschäftsführer Markus Moll vorgestellt hat. Sie weist einen Überschuss von 186000 Euro aus. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf die Einnahmen bei Miet- und Pachtverträgen sowie gestiegene Investerlöse. „Gestiegen sind auch die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir nachhaltig investieren“, so Moll. Der Bilanzgewinn weist sogar einen Betrag von 504000 Euro aus. Hier wurden Rücklagen, die zweckgebunden für die Renovierung der Zimmer und Bäder im Nordbau angelegt waren, bilanziell aufgelöst. Im nächsten Schritt müssen jetzt noch die Prüfungsbehörden das Zahlenwerk in Augenschein nehmen.

Wie berichtet, wechselt der Schreibwarenladen Gerblinger in das einstige Schuhhaus Jörg. Der Stadtrat billigte nun einen Bauantrag für den bisherigen Standort des Geschäftes. Demnach beantragt der Besitzer eine Umnutzung zu einem Friseursalon. (pm, ands)