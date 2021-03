10:03 Uhr

Haare ab: Eine Mörslingerin zeigt ihre neue Frisur

Jetzt kommen die Haare ab. Schicken Sie uns Vorher-Nachher-Bilder - so wie Alexandra Schön aus Mörslingen.

Ein Kurzhaarschnitt muss regelmäßig gestutzt werden, das wissen nicht nur die Fußballspieler in der Ersten Bundesliga. Geschliffene Kanten oberhalb der Stirn sind halt derzeit schon fescher als wilde Zotteln über den Ohren.

Doch nicht nur Kurzhaarträger gehen regelmäßig zum Friseur. Wer Dauerwellen, Farbe, Strähnchen, Extensions… hat, hat in den vergangenen Monaten ebenso gelitten wie Menschen, die sich einfach sehr gerne die Haare waschen lassen, den Duft des fremden Shampoos und die Atmosphäre im Salon genießen. Seit dieser Woche aber sind die Salons wieder offen.

So nehmen Sie an unserer Aktion teil:

Haben Sie den Friseurtermin noch vor sich? Oder waren Sie schon dort? Lassen Sie uns an Ihrem neuen Look teilhaben und schicken Sie uns ein Vorher- und ein Nachher-Bild von Ihnen. So wie etwa Alexandra Schön aus Mörslingen.

Auch Alexandra Schön aus Mörslingen freut sich über ihre neue Frisur. Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihr Vorher-Nachher-Bild. Die Friseurin oder der Friseur kann gerne mit aufs Bild. Bild: Schön

Wie groß die Freude über den pfiffigen Kurzhaarschnitt ist, sieht man ihr an. Mit solchen Fotos holen wir gute Laune in die Zeitung, huldigen der Arbeit unserer Friseure und hoffen ganz fest, dass so ein Lockdown nicht so schnell wiederkommt und wir ganz lange nicht mehr mit so langen, zerzausten Köpfen herumrennen müssen.

Also machen Sie noch mit bei unserer Aktion. Liebe Friseurinnen oder Friseure, fragt Eure Kunden, ob sie sich von Euch fotografieren lassen, und geht gerne mit aufs Bild. Wir freuen uns über jedes Bild mit strahlendem Lächeln und schicker Frisur.

Bitte denken Sie beim Schicken daran, Ihre Adresse und Telefonnummer mit anzugeben, und schicken Sie uns Originalbilder. Denn was zuerst per Whatsapp verschickt wurde, ist für den Druck zu klein. (corh)

Schicken Sie uns die Bilder an: redaktion@donau-zeitung.de

