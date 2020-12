11:53 Uhr

Häusliche Aggression mit Folgen

Polizeireport: Streit zwischen Eheleuten in Zöschingen und Dillingen.

Landkreis Zwei Fälle häuslicher Aggression zur Weihnachzeit meldet die Polizeiinspektion Dillingen.

Bereits am 21. Dezember kam es in der Zöschinger Mühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. In deren Verlauf wurde die 54-jährige Ehefrau ins Gesicht geschlagen und erlitt hierbei einen Bluterguss. Weiterhin sei die Ehefrau im Vorfeld vom Täter noch mit einem Messer bedroht worden, so die Polizei. Gegen den Ehemann wurden Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz getroffen.

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen wurden am ersten Weihnachtsfeiertag um 22.10 Uhr zu einer Streitigkeit in die Dillinger Klosterstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 31-Jähriger seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau einen Schuh auf den Arm geworfen und sich auch beleidigend geäußert hatte. Dem Aggressor wurde von den Beamten ein Platzverweis ausgesprochen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Gefährlicher Körperverletzung. (pm)

