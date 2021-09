Haunsheim/Bachtal

vor 16 Min.

Haunsheims neue Pfarrerin ist jetzt offiziell ins Amt eingeführt

„Auch in der Gemeinschaft bleibt der Anspruch, Spannungen zu verhindern.“Jürgen Pommer, Christian Muschler, Stephanie Kastner, Manuela Wägner, Friedrich Martin, Heinrich Soffel und Alexander Winkler (von links) während der Segnung in der Haunsheimer Dreifaltigkeitskirche.

Plus Mit viel Humor wird Pfarrerin Stephanie Kastner in ihr Amt eingeführt. Warum die Gemeinde sich einen Termin in drei Jahren notieren sollte.

Von Silva Metschl

Zwei Jahre Vakanz hat die evangelische Gemeinde Haunsheim/Bachtal nun hinter sich. Denn am Samstag wurde die neue Pfarrerin Stephanie Kastner eingeführt. Wie gespannt die Gemeindemitglieder auf sie sind, ist deutlich zu spüren: Kurz vor Beginn des Gottesdienstes wird es merklich leiser, eine spannungsvolle Stimmung erfüllt die Dreifaltigkeitskirche.

