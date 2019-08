vor 29 Min.

Haunsheim: Frau entdeckt Rattengift in Pferdebox

Eine Frau hat in einer Pferdebox in Haunsheim einen Giftköder entdeckt.

Eine Pferdebesitzerin entdeckt einen Giftköder in einer Pferdebox in Haunsheim. Dort kommt es auch zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

In einer Pferdebox, die auf einer Koppel des Reitvereins Dillingen an der Hauptstraße in Haunsheim liegt, hat am Dienstag zwischen 10 und 19 Uhr die Besitzerin eines Reitpferdes einen Giftköder mit Rattengift entdeckt. Durch das rechtzeitige Auffinden des Giftköders kam es nach Angaben der Polizei bislang zu keiner Schädigung. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Hausfriedensbruch. Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen geben können, die sich am Dienstag zwischen 10 und 19 Uhr an den Pferdekoppeln an der Hauptstraße aufgehalten haben.

Ebenfalls in Haunsheim ist es am Mittwoch gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei prallte der Fahrer eines VW Passats in der Bauerngasse gegen den Gartenzaun eines dortigen Anwesens. Zuvor war der Fahrer über die Hauptstraße von Haunsheim in Richtung Unterbechingen gefahren und kam auf Höhe der Bauerngasse nach links von der Fahrbahn ab.

Nachdem der Unfallverursacher durch einen Zeugen angesprochen wurde, der die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Fahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, am Gartenzaun ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Da der Fahrer nicht mehr angetroffen werden konnte, wurde das Fahrzeug anschließend abgeschleppt und sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. (pol)

