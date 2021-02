vor 21 Min.

Haus in Lauinger Altstadt stürzt ein

Ein altes Gebäude in der Altstadt von Lauingen ist am Mittwochmorgen eingestürzt. Auch Nebengebäude sind beschädigt.

Von Jonathan Mayer

Als die Feuerwehr ankam, was da nur noch ein Trümmerfeld. In der Lauinger Altstadt ist ein ehemaliger Stadel eingestürzt. Das Gebäude, das schon seit längerem ohne Dach da stand und mit einer Plane abgedeckt war, ist am Mittwochmorgen in sich zusammen gebrochen. Die Feuerwehr war mit etwa 18 Rettungskräften im Einsatz. Auch die Dillinger Polizei und Sanitäter waren vor Ort.

Verletzt wurde beim Einsturz des Gebäudes in der Lauinger Altstadt niemand

Das Haus war wohl seit längerem unbewohnt. Trotzdem suchte die Lauinger Feuerwehr per Drehleiter und Wärmebildkamera nach verschütteten. Kommandant Martin Koller konnte jedoch recht bald Entwarnung geben. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden wohl auch Nebengebäude beschädigt.

