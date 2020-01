vor 52 Min.

Heimspiel für Dirigent Tobias Wunderle

Luftwaffenmusikkorps Erfurt gibt in Dillingen ein Benefizkonzert

Ein Konzerthöhepunkt gleich zu Jahresbeginn erwartet die Besucher am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz in Dillingen. Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gastiert auf der Rückreise von einem Konzert in der österreichischen Hauptstadt Wien in Dillingen. Unter der Leitung von Major Tobias Wunderle, einem gebürtigen Fristinger, spielt das renommierte Orchester zugunsten der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Bereits seit 25 Jahren besteht das Luftwaffenmusikkorps Erfurt als musikalischer Botschafter der Bundeswehr. Mit dem großen sinfoni-schen Blasorchester und mehreren Kammermusikensembles begeis-tert es sein Publikum mit vielseitiger und anspruchsvoller Musik. Egal ob Originalkompositionen, Bearbeitungen klassischer Werke, Swing, Rock & Pop, Filmmusik oder traditionelle Märsche – das Programm des Luftwaffenmusikkorps Erfurt sorgt für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zu Jahresbeginn. Auf dem Programm stehen unter anderem: Die Ouvertüre zur komischen Oper „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé, die Märsche „Alte Kameraden“ von Carl Teike, Filmmusik aus „Der Zauberer von Oz“ von Harold Arlen oder auch beliebte Auszüge aus dem Singspiel „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. (pm) Foto: Luftwaffenmusikkorps Erfurt

gibt es im Bürgerbüro der Stadt oder online unter www.ticket-dillingen.de

Themen folgen