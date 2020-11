vor 36 Min.

Herzlichen Glückwunsch! Das sind unsere acht Gewinner

Das Sommerpreisrätsel der

Von Christopher PIlz Und Berthold Veh

Großen Zuspruch erfährt alljährlich das Sommerpreisrätsel der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung. In Zeiten von Corona gestaltete sich in diesem Jahr allerdings die Preisverleihung etwas schwierig, denn wegen der Pandemie haben wir auf einen gemeinsamen Übergabetermin verzichtet. Die acht glücklichen Gewinner erhielten ihre schönen Preise jetzt einzeln. Einen E-Scooter im Wert von 900 Euro darf inzwischen Max Wetzstein sein eigen nennen. Marion Höpfner vom Autohaus Baumgärtner in Dillingen stellte den Flitzer bei der Donau-Zeitung ab, wo ihn Wetzstein abholte.

Eine Gewinnerin ist auch Elisabeth Dirr aus Hohenreichen. Sie freute sich sehr über einen 50-Euro-Gutschein des Schuhgeschäfts Laufgut Konle in Wertingen und Höchstädt. Den Preis überreichte Geschäftsinhaber Christian Konle in seinem Geschäft in Wertingen.

Wilhelm Mayershofer konnte seinen Gewinn bei der Metzgerei Schimmer in Wertingen in Empfang nehmen. Christoph Schimmer freute sich, das Premium-Fleischpaket im Wert von 50 Euro persönlich an den Gewinner zu überreichen.

In Vertretung von Rätselgewinnerin Sieglinde Heinle nahm Ehemann Markus Heinle aus Finningen den 100-Euro-Einkaufs-Gutschein von Laufgut Konle Höchstädt und Wertingen von Geschäftsinhaber Christian Konle entgegen.

Mit einem Blumenstrauß wurde die Gewinnerin Edeltraud Dauser aus Lauingen im Autohaus Philipp in Dillingen empfangen. Sie hat ein Wochenende mit einem Toyota Yaris Hybrid inklusive Tankfüllung im Wert von über 100 Euro gewonnen. Stephan Kreisel vom Autohaus Philipp beglückwünschte die Rätsel-Gewinnerin zu ihrem Wochenende.

Einen Partnerregenschirm sowie einen Taschenschirm Zero 99g im Gesamtwert von 60 Euro von Raumausstattung Mayerle in Höchstädt hat Inge Sailer aus Eppisburg bei unserem Sommerpreisrätsel gewonnen. Christine Mayerle übergab die Schirme. Das Wetter spielte gerade zum Zeitpunkt des Fotos auch ein wenig mit und so konnten die Schirme gleich eingeweiht werden. Über den Gewinn von 50 Litern Kraftstoff freute sich Hubert Schön. Bei der Preisübergabe auf dem Gelände des Unternehmens Alois Killisperger in Wertingen ließ ihn Katja Killisperger an der firmeneigenen Zapfsäule den Kraftstoff gleich in seinen Wagen einfüllen. Als Letzte der acht glücklichen Gewinner erhielt Melanie Fackler in Begleitung ihrer Tochter auf der Außenanlage von Garten Reiter in Wertingen ihren Preis. Mit großer Freude übergab Geschäftsführerin Stefanie Reiter einen 50-Euro-Gutschein von Garten Reiter an die Gewinnerin. „Den kann ich gut gebrauchen“, sagte Fackler. Sie freue sich jetzt schon auf ihren Besuch im Frühjahr im Gartenfachmarkt.

