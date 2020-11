vor 26 Min.

Hier geht’s nach Blocksberg

Oder doch zur Hexe Bibi? Ein Schreibfehler auf einem Verkehrsschild am Kreisel in Roggden sorgt für Erheiterung. Was Bürgermeister Johann Gebele vom neuen Namen hält

Von Berthold Veh

Sind das Zusam- und Laugnatal jetzt verhext? Ein Verkehrsschild im Wertinger Stadtteil Roggden sorgt derzeit bei Autofahrern und Radlern für Erheiterung (wir berichteten). Denn die Umleitung führt vom Zusamtal nicht ins angrenzende Laugnatal nach Bocksberg, sondern nach Blocksberg. Einem Passanten schien die Wegweisung aber nicht ganz vollständig, denn die Höflichkeit gebietet es ja, den vollständigen Namen zu nennen. Und so steht jetzt der ganze Name der kleinen Hexe Bibi Blocksberg auf dem Schild. Fehlt nur noch der legendäre Hexenspruch Hex-hex, mit dem Bibi in der Kinderhörspielserie für allerhand Turbulenzen sorgt.

Als Laugnas Bürgermeister Johann Gebele am Montag den Bericht über die Blocksberg-Umleitung in unserer Zeitung las, ist er selbst ein wenig nachdenklich geworden. Bocksberg oder Blocksberg? Der Laugnaer Gemeindeteil mit seinen etwa 180 Einwohnern habe ja eine Burgruine. Und in der Regel gebe es jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt, ein Sonnwendfeuer. Und da lande auch eine Hexen-Strohpuppe auf einem Scheiterhaufen, erklärt der Rathauschef. Demnach dezente Hinweise, dass im Laugnaer Gemeindeteil Bibi Blocksberg zugange ist? Gebele wiegelt ab. „Lassen wir es bei Bocksberg“, meint der Bürgermeister. Der Bürgermeister will das Thema, dass die kleine Hexe Bibi Blocksberg im Laugnatal ihre Späße treiben könnte, ganz offensichtlich kleinhalten.

Für unsere Zeitung ist dennoch klar, dass in diesem Fall eine Recherche vonnöten ist. Weil von Wertingen eine Staatsstraße über Roggden nach Zusamaltheim führt, scheint uns das Staatliche Bauamt in Krumbach der rechte Ansprechpartner zu sein. Abteilungsleiter Andreas Reiser klärt jedoch auf, dass eine Baustelle der Gemeinde Zusamaltheim der Auslöser dieser ganzen Hexerei sei. „Das Schild kommt jedenfalls nicht von uns“, sagt Reiser. Und natürlich könne es mal passieren, dass sich auch auf einem Verkehrsschild der Fehlerteufel einschleichen könne. Das sei alles nur menschlich. „So lange die Botschaft klar ist, dass es sich um eine Umleitung handelt und wohin sie führt, ist das Ganze nicht so schlimm“, meint der Abteilungsleiter.

So sieht es auch Zusamaltheims Bürgermeister Stephan Lutz. In der Unteren Dorfstraße in Zusamaltheim würden gerade die Kanalanschlüsse gemacht. Und deshalb sei eine Umleitung nötig. Für die Einrichtung dieser Umleitung sei ein Subunternehmer zuständig. „Wahrscheinlich hat er sich vertippt“, vermutet Lutz. Oder vielleicht doch nicht? In Corona-Zeiten dominieren, wie der Zusamaltheimer Rathauschef feststellt, die schlechten Nachrichten. „Bei dem Schild hat man wenigstens etwas zum Lachen“, sagt Lutz.

So sieht es auch die Sontheimerin Marianne Miller, die das Blocksberg-Schild fotografiert hat. Ihr Sohn Moritz entdeckte schließlich die erweiterte Version „Bibi Blocksberg“. Das sei doch mal „ein lustiger Fehler“, sagt Miller.

Aber vielleicht ist es ja gar kein Fauxpas – und Bibi Blocksberg hat wirklich das Zusam- und Laugnatal verhext? Die Erklärung von Bürgermeister Gebele, dass Bibi Blocksberg zu Bocksberg passen würde, klingt jedenfalls – Hex-hex – ziemlich plausibel.

