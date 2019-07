vor 19 Min.

Hier werden gute Noten belohnt

Das Eichwaldbad in Dillingen lässt Schüler mit guten Noten kostenlos schwimmen.

Einserschüler erhalten im Dillinger Eichwaldbad freien Eintritt. Wie die Aktion abläuft und wer mitmachen kann.

Von Berthold Veh

Angesichts der neuen Hitzewelle dürfte die Aktion der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) am Freitag Schülern gerade recht kommen. Wer einen Einser im Zeugnis stehen hat, kann direkt nach der Übergabe am letzten Schultag vor den großen Ferien umsonst ins Dillinger Eichwaldbad, teilt Werkleiter Wolfgang Behringer der Donau-Zeitung mit.

Wie gut die Schulnoten sein müssen?

Beim Blick auf das Zeugnis werden die Mitarbeiter großzügig sein, verrät Behringer. „Wer eine andere sehr gute Bewertung im Zeugnis stehen hat, darf auch rein, ohne Eintritt zu bezahlen.“ Demnach dürfen Schüler, die große Leistungen im Chorsingen oder in der Theater-AG vollbracht haben, am Freitag ebenfalls gratis schwimmen.

Warum die Aktion zum ersten Mal stattfindet

Für die DSDL ist diese Aktion, die es am Montag auch im Wertinger Freibad gibt, eine Premiere. „Das ist eine coole Idee“, sagt Behringer. Einserschüler könnten so in Anerkennung ihrer Leistungen gratis einen schönen Nachmittag im Eichwaldbad verbringen. Das Wetter spiele ja voll mit, denn es soll Temperaturen weit über 30 Grad geben. „Während dieser Hitzewelle“, sagt Behringer, „kann man sich dann im Eichwaldbad abkühlen.“ Geöffnet hat das Bad bei schönem Wetter von 9 bis 20 Uhr.

Das könnte sie auch interessieren:

Themen Folgen