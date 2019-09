08:55 Uhr

Hochzeit am 9.9.19 oder 19.9.19?

Heiratswillige gehen auch dieses Jahr an Schnapszahltagen in die Standesämter im Landkreis Dillingen - oder? Wir haben mal nachgefragt.

Von Cecilia Weber

Gleich drei Tage mit einem Schnapszahldatum bietet der September und lockt auch dieses Jahr Heiratswillige in die Standesämter. Der 1.9., 9.9. und 19.9. bietet unvergessliche Zahlenkombinationen für die zukünftigen Ehepaare.

Doch am ersten Sonntag im September bleiben die Hochzeitssäle in Gundelfingen, Wertingen, Höchstädt, Lauingen und Dillingen geschlossen. Erst am Montag, 9. September, werden in Gundelfingen die Hochzeitsglocken für ein Paar läuten. Der 19. September scheint für die zukünftigen Ehepaare ein passenderes Datum zu sein, um sich das Ja-Wort zu geben.

Was ist in Wertingen los?

Spitzenreiter ist Lauingen, dort werden gleich zwei Paare ihre Hochzeiten feiern.

Auch in Höchstädt und Dillingen ist jeweils eine Trauung in den Standesämtern angemeldet. Nur in Wertingen findet bis jetzt an keinem der beliebten Schnapszahldaten eine Vermählung statt. „Es kann aber sein, dass sich noch jemand spontan entscheidet zu heiraten“, sagt die Wertinger Standesbeamtin Caroline Klein.

Gerlinde Bolsinger findet, dass es sich in Lauingen dieses Jahr in Grenzen hält. „Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht mehr so beliebt, an Schnapszahltagen zu heiraten. Der Trend lässt nach“, sagt die Lauinger Standesbeamtin. Meistens wird der Hochzeitstag nicht nach einem bestimmten Datum ausgesucht. „Oft ist es das Wochenende oder ein warmer Monat, wie der Mai“, erklärt Bolsinger. Dem kann sich Franz Kapfer aus Höchstädt anschließen: „Vieles ist Zufall. Aber das Datum vom ersten Kennenlernen oder der Verlobung wird oft auserwählt.“

