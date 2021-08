Impfen, bummeln und die Kinder unbesorgt in Höchstädt toben lassen

Auch die Höchstädter wollen am Sonntag einen autofreien Marktplatz testen. Und sie wollen die Impfkampagne vorantreiben.

Die Stadt Höchstädt plant für diesen Sonntag, 29. August, eine Impfaktion. Ab 12 Uhr haben Passanten laut Pressemitteilung die Möglichkeit, eine Covid-19-Impfung auf dem Marktplatz zu erhalten. Ohne Anmeldung, ohne Termin. Einzig Personalausweis und Versicherungskarte sind wichtig.

Vorschlag kam von der CSU in Höchstädt

Die Impfkampagne im Landkreis Dillingen solle dadurch unterstützt werden. An diesem Sonntag und am darauffolgenden Sonntag, 5. September, wird in Höchstädt zusätzlich das Konzept „Autofreier Marktplatz“ getestet. Beantragt wurde dieses von der CSU-Fraktion im Stadtrat im Rahmen des Konzeptes „Lebensraum Marktplatz“.

Geprüft wird, ob ansässige Unternehmer und Anwohner vom Konzept profitieren und die dortige Aufenthaltsqualität verbessert werden kann. Auf den Parkplätzen des Marktplatzes herrscht an diesen Tagen zwischen 6 und 22 Uhr Parkverbot. Geparkt werden kann in der Kirchgasse und auf dem Spitalparkplatz in Höchstädt.

Spielmobil für die Kinder ist auch auf dem Marktplatz

Für persönliches Feedback zum Konzept wird an beiden Testsonntagen eine Box für Rückmeldungen aufgestellt, steht es in der Pressemitteilung. Extra für Familien ist das Spielmobil des Kreisjugendrings vor Ort. Auf Abstand wird geachtet, die Spielsachen werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. So könnten die Eltern ihre Kinder beruhigt spielen lassen – Autos gibt es an diesem Tag keine auf dem Marktplatz. (pm)

