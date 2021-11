Höchstädt/Landkreis Dillingen

Die Sorge, dass die B16 um Höchstädt auf der Strecke bleibt

Die neue B16 im Norden von Dillingen endet vor Höchstädt (im Hintergrund) beim Kreisel in Steinheim. Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge, dass die neue Bundesregierung das Projekt auf den Prüfstand stellen könnte. Doch auch eine mögliche Klage beunruhigt die Befürworter.

Plus Wirtschaftsvertreter befürchten, dass die neue Regierung die geplante Nordumfahrung in Höchstädt auf den Prüfstand stellen könnte. Die IHK-Sprecher fordern in einer Konferenz mit Bayerns Verkehrsministerin Schreyer mehr Tempo.

Von Christina Brummer

Was hat die neue Bundesregierung, die noch gar nicht im Amt ist, mit der B16 zu tun? Aus Sicht der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer ( CSU) viel. Denn in München befürchtet man mit dem Wechsel in Berlin eine Kehrtwende in Sachen Verkehr. Bei einer online übertragenen Konferenz der Industrie- und Handelskammern aus den B16-Anrainerregionen wurden am Freitag Wünsche der Wirtschaft an die Politik geäußert. Eine Frage, die Wirtschaftsvertreter im Landkreis Dillingen unruhig macht: Bedroht der anstehende Regierungswechsel das Projekt B16-Nord in Höchstädt?

